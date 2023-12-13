Ишии/Мацуда — Портилло Рамирес/Родригес. Прогноз, ставки на матч (27.06.24)

27.06.2024 в 00:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ишии/Мацуда , а противостоять в этом поединке будет Портилло Рамирес/Родригес.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Ишии/Мацуда — Портилло Рамирес/Родригес можно будет вплоть до 00:15 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 27.06.2024. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Ишии/Мацуда и Портилло Рамирес/Родригес еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Ишии/Мацуда — Портилло Рамирес/Родригес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 27.06.2024, так что в разделе тенниса можно найти поединок Ишии/Мацуда — Портилло Рамирес/Родригес. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 00:15 по Москве, пока не начался поединок. Ишии/Мацуда и Портилло Рамирес/Родригес еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Ишии/Мацуда

Этот турнир Ишии/Мацуда проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Ишии/Мацуда может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Ишии/Мацуда однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Ишии/Мацуда имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Ишии/Мацуда левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Ишии/Мацуда хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Портилло Рамирес/Родригес

На этом турнире Портилло Рамирес/Родригес играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Портилло Рамирес/Родригес все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Портилло Рамирес/Родригес не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Портилло Рамирес/Родригес уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Портилло Рамирес/Родригес на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Портилло Рамирес/Родригес пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

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Ишии/Мацуда — Портилло Рамирес/Родригес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.06.24)

Ишии/Мацуда

Несмотря на внушительный возраст, Ишии/Мацуда демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Ишии/Мацуда гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Ишии/Мацуда обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Ишии/Мацуда снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Ишии/Мацуда может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Портилло Рамирес/Родригес

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Портилло Рамирес/Родригес все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Портилло Рамирес/Родригес сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Портилло Рамирес/Родригес все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Портилло Рамирес/Родригес предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Ишии/Мацуда — Портилло Рамирес/Родригес Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Ишии/Мацуда и Портилло Рамирес/Родригес. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Ишии/Мацуда и Портилло Рамирес/Родригес встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Ишии/Мацуда и Портилло Рамирес/Родригес довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Ишии/Мацуда и Портилло Рамирес/Родригес подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Ишии/Мацуда — Портилло Рамирес/Родригес: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Ишии/Мацуда и Портилло Рамирес/Родригес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ишии/Мацуда имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Портилло Рамирес/Родригес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ишии/Мацуда. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Портилло Рамирес/Родригес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ишии/Мацуда довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Портилло Рамирес/Родригес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ишии/Мацуда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ишии/Мацуда — Портилло Рамирес/Родригес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Ишии/Мацуда и Портилло Рамирес/Родригес букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Ишии/Мацуда и Портилло Рамирес/Родригес проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-833619-segodnya-match-australian-kangoos-chinese-dragons-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-26-06-24/