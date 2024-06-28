«Колм Мерфи (С.Ирл)» – «Джек Тёрнер (Шот)». 28.06.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 28-го июня 2024 года состоится интересный поединок Колм Мерфи (С.Ирл) — Джек Тёрнер (Шот), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 22:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 28-го июня 2024 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Колм Мерфи (С.Ирл) — Джек Тёрнер (Шот). По Москве начало данного поединка будет в 22:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Колм Мерфи (С.Ирл) — Джек Тёрнер (Шот):

победа Колм Мерфи (С.Ирл) – 0, ничья – 0, победа Джек Тёрнер (Шот) – 0

Прогноз на матч Колм Мерфи (С.Ирл) – Джек Тёрнер (Шот) Бои, титульный бой, 28-го июня 2024 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Колм Мерфи (С.Ирл) не очень выгодно, а вот Джек Тёрнер (Шот) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Колм Мерфи (С.Ирл) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Колм Мерфи (С.Ирл) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Колм Мерфи (С.Ирл) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Колм Мерфи (С.Ирл) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Колм Мерфи (С.Ирл) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Колм Мерфи (С.Ирл) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Колм Мерфи (С.Ирл) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Джек Тёрнер (Шот) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Джек Тёрнер (Шот) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Джек Тёрнер (Шот) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Джек Тёрнер (Шот) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Джек Тёрнер (Шот) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Колм Мерфи (С.Ирл) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Колм Мерфи (С.Ирл) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Колм Мерфи (С.Ирл) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Колм Мерфи (С.Ирл) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Колм Мерфи (С.Ирл) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Джек Тёрнер (Шот) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Джек Тёрнер (Шот) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Джек Тёрнер (Шот) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Джек Тёрнер (Шот) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Джек Тёрнер (Шот), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Колм Мерфи (С.Ирл) – Джек Тёрнер (Шот) 28.06.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Колм Мерфи (С.Ирл) и Джек Тёрнер (Шот). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Колм Мерфи (С.Ирл) и Джек Тёрнер (Шот) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Колм Мерфи (С.Ирл) и Джек Тёрнер (Шот) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Колм Мерфи (С.Ирл) и Джек Тёрнер (Шот), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Колм Мерфи (С.Ирл) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Колм Мерфи (С.Ирл) — Джек Тёрнер (Шот) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Джек Тёрнер (Шот).

Колм Мерфи (С.Ирл)

Хотя Колм Мерфи (С.Ирл) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Колм Мерфи (С.Ирл) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Колм Мерфи (С.Ирл) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Колм Мерфи (С.Ирл) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Колм Мерфи (С.Ирл) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Джек Тёрнер (Шот)

На данный момент Джек Тёрнер (Шот) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Джек Тёрнер (Шот) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Джек Тёрнер (Шот) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Джек Тёрнер (Шот) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Джек Тёрнер (Шот) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Колм Мерфи (С.Ирл) — Джек Тёрнер (Шот). Прогноз и ставки на матч. Бои 28-го июня 2024 года

В этом поединке Колм Мерфи (С.Ирл) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Джек Тёрнер (Шот), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Колм Мерфи (С.Ирл) и Джек Тёрнер (Шот), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Колм Мерфи (С.Ирл) выиграет бой.

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