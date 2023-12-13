«Николь Джеральдо (Мек)» – «Соланжел Вера (Мек)». 29.06.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 29-го июня 2024 года должен состояться бой Николь Джеральдо (Мек) — Соланжел Вера (Мек), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 05:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Николь Джеральдо (Мек) и Соланжел Вера (Мек) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 29-го июня 2024 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Николь Джеральдо (Мек) — Соланжел Вера (Мек). По Москве начало данного поединка будет в 05:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Николь Джеральдо (Мек) — Соланжел Вера (Мек):

победа Николь Джеральдо (Мек) – 1.472, ничья – 55, победа Соланжел Вера (Мек) – 2.926

Прогноз на матч Николь Джеральдо (Мек) – Соланжел Вера (Мек) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29-го июня 2024 года :

По коэффициенту 1.472 ставить на то, что выиграет Николь Джеральдо (Мек) не очень выгодно, а вот Соланжел Вера (Мек) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 2.926.

История личных встреч

На данный момент Николь Джеральдо (Мек) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Николь Джеральдо (Мек) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Николь Джеральдо (Мек) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Николь Джеральдо (Мек) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Соланжел Вера (Мек) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Соланжел Вера (Мек) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Соланжел Вера (Мек) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Соланжел Вера (Мек) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Соланжел Вера (Мек) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Николь Джеральдо (Мек) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Николь Джеральдо (Мек) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Николь Джеральдо (Мек) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Николь Джеральдо (Мек) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Николь Джеральдо (Мек) валится с ног. К тому же, Николь Джеральдо (Мек) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Николь Джеральдо (Мек) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Соланжел Вера (Мек) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Соланжел Вера (Мек) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Соланжел Вера (Мек) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Соланжел Вера (Мек) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Соланжел Вера (Мек) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Соланжел Вера (Мек) должен задуматься о своей обороне.

Николь Джеральдо (Мек) – Соланжел Вера (Мек) 29.06.24

Появление на ринге таких бойцов, как Николь Джеральдо (Мек) и Соланжел Вера (Мек) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Николь Джеральдо (Мек) и Соланжел Вера (Мек). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Николь Джеральдо (Мек) и Соланжел Вера (Мек). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Николь Джеральдо (Мек) и Соланжел Вера (Мек) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Николь Джеральдо (Мек) и Соланжел Вера (Мек) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Николь Джеральдо (Мек) является очевидным фаворитом, ведь Соланжел Вера (Мек) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Спортивные прогнозисты считают, что Николь Джеральдо (Мек) в данный момент сильнее, нежели Соланжел Вера (Мек), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Николь Джеральдо (Мек)

В своей профессиональной карьере Николь Джеральдо (Мек) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Николь Джеральдо (Мек) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Николь Джеральдо (Мек) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Николь Джеральдо (Мек) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Николь Джеральдо (Мек) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Соланжел Вера (Мек)

В данный момент Соланжел Вера (Мек) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Соланжел Вера (Мек) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Соланжел Вера (Мек) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Соланжел Вера (Мек) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Николь Джеральдо (Мек) — Соланжел Вера (Мек). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29-го июня 2024 года

Никто не сомневается, что Николь Джеральдо (Мек) намного сильнее, чем Соланжел Вера (Мек), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

В этом бою Николь Джеральдо (Мек) является очевидным фаворитом, ведь Соланжел Вера (Мек) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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