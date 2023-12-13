Сахдиева/Уэбб — МкГиффин/Фэйрклоу. Прогноз, ставки на матч. ITF (30.06.24)

30 июня в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сахдиева/Уэбб , а противостоять в этом поединке будет МкГиффин/Фэйрклоу.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Сахдиева/Уэбб — МкГиффин/Фэйрклоу можно будет вплоть до 01:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 30 июня. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Сахдиева/Уэбб и МкГиффин/Фэйрклоу еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сахдиева/Уэбб — МкГиффин/Фэйрклоу:

30 июня пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Сахдиева/Уэбб — МкГиффин/Фэйрклоу. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 01:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является МкГиффин/Фэйрклоу, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, МкГиффин/Фэйрклоу выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Сахдиева/Уэбб

Этот турнир Сахдиева/Уэбб проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Сахдиева/Уэбб может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Сахдиева/Уэбб однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Сахдиева/Уэбб имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Сахдиева/Уэбб левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Сахдиева/Уэбб хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



МкГиффин/Фэйрклоу

На этом турнире МкГиффин/Фэйрклоу играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь МкГиффин/Фэйрклоу все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, МкГиффин/Фэйрклоу не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что МкГиффин/Фэйрклоу уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что МкГиффин/Фэйрклоу на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет МкГиффин/Фэйрклоу пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

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Прогноз и ставка на матч Сахдиева/Уэбб — МкГиффин/Фэйрклоу 30 июня

Сахдиева/Уэбб

Несмотря на внушительный возраст, Сахдиева/Уэбб демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Сахдиева/Уэбб гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Сахдиева/Уэбб обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Сахдиева/Уэбб снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Сахдиева/Уэбб может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

МкГиффин/Фэйрклоу

На этом турнире МкГиффин/Фэйрклоу играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз МкГиффин/Фэйрклоу надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году МкГиффин/Фэйрклоу находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие МкГиффин/Фэйрклоу считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Сахдиева/Уэбб — МкГиффин/Фэйрклоу Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Сахдиева/Уэбб и МкГиффин/Фэйрклоу. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Сахдиева/Уэбб — МкГиффин/Фэйрклоу: соперники не будут долго запрягать

Сахдиева/Уэбб и МкГиффин/Фэйрклоу которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Сахдиева/Уэбб имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот МкГиффин/Фэйрклоу хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Сахдиева/Уэбб. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. МкГиффин/Фэйрклоу умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Сахдиева/Уэбб довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то МкГиффин/Фэйрклоу вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Сахдиева/Уэбб.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сахдиева/Уэбб — МкГиффин/Фэйрклоу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Сахдиева/Уэбб и МкГиффин/Фэйрклоу, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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