Симон Бьюпаин — Луке Симкисс. Прогноз, ставки на матч. ITF (03.07.24)

03.07.2024 в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Симон Бьюпаин , а противостоять в этом поединке будет Луке Симкисс.



Симон Бьюпаин сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 03.07.2024 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Луке Симкисс. По Москве данный поединок начнется в 11:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Луке Симкисс, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Симон Бьюпаин — Луке Симкисс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

03.07.2024 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Симон Бьюпаин — Луке Симкисс. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Луке Симкисс, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Луке Симкисс выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Симон Бьюпаин

Симон Бьюпаин отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Симон Бьюпаин проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Симон Бьюпаин проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Симон Бьюпаин играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Симон Бьюпаин больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Луке Симкисс

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Луке Симкисс теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Луке Симкисс имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Луке Симкисс испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Луке Симкисс выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Луке Симкисс занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Симон Бьюпаин — Луке Симкисс

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Симон Бьюпаин и Луке Симкисс являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Симон Бьюпаин — Луке Симкисс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.07.24)

Симон Бьюпаин

В этом сезоне Симон Бьюпаин демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Симон Бьюпаин уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Симон Бьюпаин любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Симон Бьюпаин часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Симон Бьюпаин умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Луке Симкисс

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Луке Симкисс хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Луке Симкисс никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Луке Симкисс сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Луке Симкисс всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Симон Бьюпаин — Луке Симкисс Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Симон Бьюпаин и Луке Симкисс начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Симон Бьюпаин и Луке Симкисс показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Симон Бьюпаин и Луке Симкисс провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Симон Бьюпаин и Луке Симкисс действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Симон Бьюпаин — Луке Симкисс: погода помешает показать хороший теннис

Симон Бьюпаин и Луке Симкисс которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Симон Бьюпаин имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Луке Симкисс хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Симон Бьюпаин. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Луке Симкисс умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Симон Бьюпаин довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Луке Симкисс вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Симон Бьюпаин.

СЕГОДНЯ МАТЧ Симон Бьюпаин — Луке Симкисс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Симон Бьюпаин и Луке Симкисс букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Симон Бьюпаин и Луке Симкисс проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat2-837652-prognoz-na-match-van-yafan-medison-kiz-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-03-07-24/