«Юн Рэй Ок (Кор)» – «Алибек Расулов (Рос)». 05.07.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 05 июля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Юн Рэй Ок (Кор) — Алибек Расулов (Рос). На ринге его участники появятся в 05:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Юн Рэй Ок (Кор) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 05 июля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Юн Рэй Ок (Кор) — Алибек Расулов (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 05:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Юн Рэй Ок (Кор) — Алибек Расулов (Рос):

победа Юн Рэй Ок (Кор) – 0, ничья – 0, победа Алибек Расулов (Рос) – 0

Прогноз на матч Юн Рэй Ок (Кор) – Алибек Расулов (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 05 июля :

Из-за того, что все ставят на то, что Юн Рэй Ок (Кор) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Алибек Расулов (Рос) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Юн Рэй Ок (Кор) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Юн Рэй Ок (Кор) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Юн Рэй Ок (Кор) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Юн Рэй Ок (Кор) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Юн Рэй Ок (Кор) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Алибек Расулов (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Алибек Расулов (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Алибек Расулов (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Алибек Расулов (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Алибек Расулов (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Юн Рэй Ок (Кор) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Юн Рэй Ок (Кор) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Юн Рэй Ок (Кор) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Юн Рэй Ок (Кор) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Алибек Расулов (Рос) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Алибек Расулов (Рос) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Алибек Расулов (Рос) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Алибек Расулов (Рос) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Алибек Расулов (Рос), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Юн Рэй Ок (Кор) – Алибек Расулов (Рос) 05.07.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Юн Рэй Ок (Кор) и Алибек Расулов (Рос). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Юн Рэй Ок (Кор) и Алибек Расулов (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Юн Рэй Ок (Кор) и Алибек Расулов (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Юн Рэй Ок (Кор) и Алибек Расулов (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Юн Рэй Ок (Кор) — Алибек Расулов (Рос) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Юн Рэй Ок (Кор) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

На чемпионский бой Юн Рэй Ок (Кор) — Алибек Расулов (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Алибек Расулов (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Юн Рэй Ок (Кор)

В своей профессиональной карьере Юн Рэй Ок (Кор) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Юн Рэй Ок (Кор) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Юн Рэй Ок (Кор) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Юн Рэй Ок (Кор) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Юн Рэй Ок (Кор) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Алибек Расулов (Рос)

Прошлый бой Алибек Расулов (Рос) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Алибек Расулов (Рос) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Алибек Расулов (Рос) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Алибек Расулов (Рос) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Юн Рэй Ок (Кор) — Алибек Расулов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 05 июля

Вряд ли Юн Рэй Ок (Кор) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Алибек Расулов (Рос), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Юн Рэй Ок (Кор) будет намного сильнее, чем Алибек Расулов (Рос), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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