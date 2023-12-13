Аугусту душ Сантуш/Баррейрос Рейес — Алмейда Джуниор/Пинто. Прогноз, ставки на матч. ITF (05.07.24)

05-го июля 2024 года в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Аугусту душ Сантуш/Баррейрос Рейес , а противостоять в этом поединке будет Алмейда Джуниор/Пинто.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 05-го июля 2024 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Аугусту душ Сантуш/Баррейрос Рейес — Алмейда Джуниор/Пинто. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 01:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Аугусту душ Сантуш/Баррейрос Рейес, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Аугусту душ Сантуш/Баррейрос Рейес — Алмейда Джуниор/Пинто. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Аугусту душ Сантуш/Баррейрос Рейес — Алмейда Джуниор/Пинто, которая пройдет 05-го июля 2024 года в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 01:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Аугусту душ Сантуш/Баррейрос Рейес

Аугусту душ Сантуш/Баррейрос Рейес, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Аугусту душ Сантуш/Баррейрос Рейес может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Аугусту душ Сантуш/Баррейрос Рейес входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Аугусту душ Сантуш/Баррейрос Рейес еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Аугусту душ Сантуш/Баррейрос Рейес сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Алмейда Джуниор/Пинто

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Алмейда Джуниор/Пинто на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Алмейда Джуниор/Пинто демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Алмейда Джуниор/Пинто имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Алмейда Джуниор/Пинто намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Алмейда Джуниор/Пинто не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Алмейда Джуниор/Пинто будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Алмейда Джуниор/Пинто и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Алмейда Джуниор/Пинто умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Аугусту душ Сантуш/Баррейрос Рейес и Алмейда Джуниор/Пинто уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Аугусту душ Сантуш/Баррейрос Рейес — Алмейда Джуниор/Пинто. Прогноз, ставки на матч(05.07.24)

Аугусту душ Сантуш/Баррейрос Рейес

На этом турнире именно Аугусту душ Сантуш/Баррейрос Рейес может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Аугусту душ Сантуш/Баррейрос Рейес отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Аугусту душ Сантуш/Баррейрос Рейес еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Аугусту душ Сантуш/Баррейрос Рейес не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Алмейда Джуниор/Пинто

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Алмейда Джуниор/Пинто все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Алмейда Джуниор/Пинто сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Алмейда Джуниор/Пинто все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Алмейда Джуниор/Пинто предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Аугусту душ Сантуш/Баррейрос Рейес — Алмейда Джуниор/Пинто Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Аугусту душ Сантуш/Баррейрос Рейес и Алмейда Джуниор/Пинто аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Аугусту душ Сантуш/Баррейрос Рейес и Алмейда Джуниор/Пинто обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Аугусту душ Сантуш/Баррейрос Рейес и Алмейда Джуниор/Пинто постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Аугусту душ Сантуш/Баррейрос Рейес — Алмейда Джуниор/Пинто: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Аугусту душ Сантуш/Баррейрос Рейес имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Аугусту душ Сантуш/Баррейрос Рейес и Алмейда Джуниор/Пинто отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Алмейда Джуниор/Пинто в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Аугусту душ Сантуш/Баррейрос Рейес превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Алмейда Джуниор/Пинто сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Аугусту душ Сантуш/Баррейрос Рейес гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аугусту душ Сантуш/Баррейрос Рейес — Алмейда Джуниор/Пинто. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Аугусту душ Сантуш/Баррейрос Рейес и Алмейда Джуниор/Пинто сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Аугусту душ Сантуш/Баррейрос Рейес, и Алмейда Джуниор/Пинто будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-838770-maks-houkes-brayan-bozemoy-prognoz-specialista-na-match-04-07-24/