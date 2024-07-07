«Джонни Фишер (Анг)» – «Ален Бабич (Хор)». 07.07.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 07.07.2024 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Джонни Фишер (Анг) — Ален Бабич (Хор). На ринге его участники появятся в 00:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Джонни Фишер (Анг) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 00:30 по московскому времени Джонни Фишер (Анг) и Ален Бабич (Хор) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 07.07.2024, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Джонни Фишер (Анг) и Ален Бабич (Хор) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Джонни Фишер (Анг).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джонни Фишер (Анг) — Ален Бабич (Хор):

победа Джонни Фишер (Анг) – 1.41, ничья – 17, победа Ален Бабич (Хор) – 3.045

Прогноз на матч Джонни Фишер (Анг) – Ален Бабич (Хор) Бои, титульный бой, 07.07.2024 :

Так как Джонни Фишер (Анг) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.41. В то же время Ален Бабич (Хор) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 3.045.

История личных встреч

На профессиональном ринге Джонни Фишер (Анг) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Джонни Фишер (Анг) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Джонни Фишер (Анг) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Джонни Фишер (Анг) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Джонни Фишер (Анг) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Ален Бабич (Хор) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Ален Бабич (Хор) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Ален Бабич (Хор), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Ален Бабич (Хор) должен быть в хорошей физической форме. Ален Бабич (Хор) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Джонни Фишер (Анг) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Джонни Фишер (Анг) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Джонни Фишер (Анг) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Джонни Фишер (Анг) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Джонни Фишер (Анг) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Джонни Фишер (Анг) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Ален Бабич (Хор) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Ален Бабич (Хор) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Ален Бабич (Хор) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Ален Бабич (Хор) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Ален Бабич (Хор), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Джонни Фишер (Анг) – Ален Бабич (Хор) 07.07.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Джонни Фишер (Анг) и Ален Бабич (Хор) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Джонни Фишер (Анг) и Ален Бабич (Хор). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Джонни Фишер (Анг) и Ален Бабич (Хор) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Джонни Фишер (Анг) и Ален Бабич (Хор) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Джонни Фишер (Анг) и Ален Бабич (Хор), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Джонни Фишер (Анг) выиграет бой.

На чемпионский бой Джонни Фишер (Анг) — Ален Бабич (Хор) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Ален Бабич (Хор), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Джонни Фишер (Анг)

Как бы Джонни Фишер (Анг) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Джонни Фишер (Анг) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Джонни Фишер (Анг) дрался на ринге только с представителями своей страны. Джонни Фишер (Анг) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Джонни Фишер (Анг) совершенно не работает над собственной защитой.

Ален Бабич (Хор)

В своей карьере Ален Бабич (Хор) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Ален Бабич (Хор) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Ален Бабич (Хор) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Ален Бабич (Хор) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Джонни Фишер (Анг) — Ален Бабич (Хор). Прогноз и ставки на матч. Бои 07.07.2024

Так как Джонни Фишер (Анг) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Ален Бабич (Хор).

Статистика и личные встречи

Джонни Фишер (Анг) сейчас находится на пике формы, так что Ален Бабич (Хор) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Джонни Фишер (Анг).

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