«Жоао Мораес (Бра)» – «Навир Гонсалес (Внс)». 07.07.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Жоао Мораес (Бра) проведет 07-го июля 2024 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Навир Гонсалес (Внс). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 03:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 07-го июля 2024 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Жоао Мораес (Бра) — Навир Гонсалес (Внс). По Москве начало данного поединка будет в 03:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жоао Мораес (Бра) — Навир Гонсалес (Внс):

победа Жоао Мораес (Бра) – 0, ничья – 0, победа Навир Гонсалес (Внс) – 0

Прогноз на матч Жоао Мораес (Бра) – Навир Гонсалес (Внс) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 07-го июля 2024 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Жоао Мораес (Бра) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Навир Гонсалес (Внс) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Жоао Мораес (Бра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Жоао Мораес (Бра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Жоао Мораес (Бра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Жоао Мораес (Бра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Жоао Мораес (Бра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Жоао Мораес (Бра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Навир Гонсалес (Внс) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Навир Гонсалес (Внс) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Навир Гонсалес (Внс) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Навир Гонсалес (Внс) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Навир Гонсалес (Внс) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Жоао Мораес (Бра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Жоао Мораес (Бра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Жоао Мораес (Бра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Жоао Мораес (Бра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Жоао Мораес (Бра) валится с ног. К тому же, Жоао Мораес (Бра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Жоао Мораес (Бра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Навир Гонсалес (Внс) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Навир Гонсалес (Внс) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Навир Гонсалес (Внс) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Навир Гонсалес (Внс) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Навир Гонсалес (Внс), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Жоао Мораес (Бра) – Навир Гонсалес (Внс) 07.07.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Жоао Мораес (Бра) и Навир Гонсалес (Внс), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Жоао Мораес (Бра) и Навир Гонсалес (Внс) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Жоао Мораес (Бра) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Навир Гонсалес (Внс) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Жоао Мораес (Бра) — Навир Гонсалес (Внс) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Жоао Мораес (Бра) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Жоао Мораес (Бра) — Навир Гонсалес (Внс) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Навир Гонсалес (Внс), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Жоао Мораес (Бра)

На самом деле Жоао Мораес (Бра) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Жоао Мораес (Бра) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Жоао Мораес (Бра) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Жоао Мораес (Бра) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Жоао Мораес (Бра) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Навир Гонсалес (Внс)

Сейчас Навир Гонсалес (Внс) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Навир Гонсалес (Внс) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Навир Гонсалес (Внс) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Навир Гонсалес (Внс) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Навир Гонсалес (Внс) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Жоао Мораес (Бра) — Навир Гонсалес (Внс). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 07-го июля 2024 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Жоао Мораес (Бра) — Навир Гонсалес (Внс) собираются ставить на то, что сильнее будет Жоао Мораес (Бра), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Так как Жоао Мораес (Бра) и Навир Гонсалес (Внс) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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