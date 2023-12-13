«Рикардо Рафаэль Сандовал (США)» – «Ангел Акоста (П-Рик)». 07.07.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Рикардо Рафаэль Сандовал (США) — Ангел Акоста (П-Рик) на 07 июля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Рикардо Рафаэль Сандовал (США) и Ангел Акоста (П-Рик) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 05:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Рикардо Рафаэль Сандовал (США) — Ангел Акоста (П-Рик) пройдет 07 июля, и можно не сомневаться, что в 05:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Рикардо Рафаэль Сандовал (США) имеет две победы нокаутом, а Ангел Акоста (П-Рик) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рикардо Рафаэль Сандовал (США) — Ангел Акоста (П-Рик):

победа Рикардо Рафаэль Сандовал (США) – 0, ничья – 0, победа Ангел Акоста (П-Рик) – 0

Прогноз на матч Рикардо Рафаэль Сандовал (США) – Ангел Акоста (П-Рик) Бои, титульный бой, 07 июля :

Из-за того, что все ставят на то, что Рикардо Рафаэль Сандовал (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Ангел Акоста (П-Рик) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Рикардо Рафаэль Сандовал (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Рикардо Рафаэль Сандовал (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Рикардо Рафаэль Сандовал (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Рикардо Рафаэль Сандовал (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Ангел Акоста (П-Рик) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Ангел Акоста (П-Рик) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Ангел Акоста (П-Рик) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Ангел Акоста (П-Рик) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Ангел Акоста (П-Рик) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Рикардо Рафаэль Сандовал (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Рикардо Рафаэль Сандовал (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Рикардо Рафаэль Сандовал (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Рикардо Рафаэль Сандовал (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Рикардо Рафаэль Сандовал (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Ангел Акоста (П-Рик) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Ангел Акоста (П-Рик) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Ангел Акоста (П-Рик) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Ангел Акоста (П-Рик) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Ангел Акоста (П-Рик), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Рикардо Рафаэль Сандовал (США) – Ангел Акоста (П-Рик) 07.07.24

Появление на ринге таких бойцов, как Рикардо Рафаэль Сандовал (США) и Ангел Акоста (П-Рик) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Рикардо Рафаэль Сандовал (США) и Ангел Акоста (П-Рик). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Рикардо Рафаэль Сандовал (США) и Ангел Акоста (П-Рик). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Рикардо Рафаэль Сандовал (США) и Ангел Акоста (П-Рик) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Рикардо Рафаэль Сандовал (США) и Ангел Акоста (П-Рик) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Рикардо Рафаэль Сандовал (США) — Ангел Акоста (П-Рик) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Рикардо Рафаэль Сандовал (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

На чемпионский бой Рикардо Рафаэль Сандовал (США) — Ангел Акоста (П-Рик) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Ангел Акоста (П-Рик), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Рикардо Рафаэль Сандовал (США)

Как бы Рикардо Рафаэль Сандовал (США) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Рикардо Рафаэль Сандовал (США) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Рикардо Рафаэль Сандовал (США) дрался на ринге только с представителями своей страны. Рикардо Рафаэль Сандовал (США) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Рикардо Рафаэль Сандовал (США) совершенно не работает над собственной защитой.

Ангел Акоста (П-Рик)

Последний раз Ангел Акоста (П-Рик) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Ангел Акоста (П-Рик) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Ангел Акоста (П-Рик) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Ангел Акоста (П-Рик) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Ангел Акоста (П-Рик)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Ангел Акоста (П-Рик) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Рикардо Рафаэль Сандовал (США) — Ангел Акоста (П-Рик). Прогноз и ставки на матч. Бои 07 июля

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Рикардо Рафаэль Сандовал (США) — Ангел Акоста (П-Рик) собираются ставить на то, что сильнее будет Рикардо Рафаэль Сандовал (США), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Рикардо Рафаэль Сандовал (США) и Ангел Акоста (П-Рик), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Рикардо Рафаэль Сандовал (США) выиграет с помощью нокаута.

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