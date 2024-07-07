«Виктор Акимов (Рос)» – «Романо Бакбоорд (Сур)». 07.07.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 07 июля состоится интересный поединок Виктор Акимов (Рос) — Романо Бакбоорд (Сур), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 06:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 07 июля осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Виктор Акимов (Рос) — Романо Бакбоорд (Сур). Это будет продолжаться вплоть до 06:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Виктор Акимов (Рос) — Романо Бакбоорд (Сур):

победа Виктор Акимов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Романо Бакбоорд (Сур) – 0

Прогноз на матч Виктор Акимов (Рос) – Романо Бакбоорд (Сур) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 07 июля :

Так как Виктор Акимов (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Романо Бакбоорд (Сур) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Виктор Акимов (Рос) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Виктор Акимов (Рос) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Виктор Акимов (Рос) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Виктор Акимов (Рос) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Виктор Акимов (Рос) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Романо Бакбоорд (Сур) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Романо Бакбоорд (Сур) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Романо Бакбоорд (Сур) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Романо Бакбоорд (Сур) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Романо Бакбоорд (Сур) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Виктор Акимов (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Виктор Акимов (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Виктор Акимов (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Виктор Акимов (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Виктор Акимов (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Виктор Акимов (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Романо Бакбоорд (Сур) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Романо Бакбоорд (Сур) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Романо Бакбоорд (Сур) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Романо Бакбоорд (Сур) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Романо Бакбоорд (Сур) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Виктор Акимов (Рос) – Романо Бакбоорд (Сур) 07.07.24

Появление на ринге таких бойцов, как Виктор Акимов (Рос) и Романо Бакбоорд (Сур) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Виктор Акимов (Рос) и Романо Бакбоорд (Сур). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Виктор Акимов (Рос) и Романо Бакбоорд (Сур) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Виктор Акимов (Рос) и Романо Бакбоорд (Сур) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

На чемпионский бой Виктор Акимов (Рос) — Романо Бакбоорд (Сур) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Романо Бакбоорд (Сур), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Виктор Акимов (Рос)

Свою самую выдающуюся победу Виктор Акимов (Рос) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Виктор Акимов (Рос) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Виктор Акимов (Рос) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Виктор Акимов (Рос) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Виктор Акимов (Рос) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Романо Бакбоорд (Сур)

Сейчас Романо Бакбоорд (Сур) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Романо Бакбоорд (Сур) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Романо Бакбоорд (Сур) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Романо Бакбоорд (Сур) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Романо Бакбоорд (Сур) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Виктор Акимов (Рос) — Романо Бакбоорд (Сур). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 07 июля

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Виктор Акимов (Рос) — Романо Бакбоорд (Сур) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Виктор Акимов (Рос) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Виктор Акимов (Рос) и Романо Бакбоорд (Сур), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Виктор Акимов (Рос) выиграет с помощью нокаута.

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