Алексис Галарно — Марк Польманс: в ожидании «эйсов»

Алексис Галарно — Марк Польманс (09-го июля), ставки и коэффициенты

09-го июля в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Алексис Галарно , а противостоять в этом поединке будет Марк Польманс.



Алексис Галарно сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 09-го июля придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Марк Польманс. По Москве данный поединок начнется в 19:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Марк Польманс, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алексис Галарно — Марк Польманс:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 09-го июля встречаются Алексис Галарно и Марк Польманс. Начало поединка запланировано на 19:00 по МСК. Алексис Галарно является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Алексис Галарно

В этом сезоне Алексис Галарно показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Алексис Галарно играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Алексис Галарно умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Алексис Галарно и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Алексис Галарно будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Алексис Галарно чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Марк Польманс

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Марк Польмансв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Марк Польманс играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Марк Польманс держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Марк Польманс демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Марк Польманс находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Челленджер, Алексис Галарно — Марк Польманс

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Прогноз и ставка на матч Алексис Галарно — Марк Польманс 09-го июля

Алексис Галарно

На данный момент Алексис Галарно занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Алексис Галарно снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Алексис Галарно не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Алексис Галарно не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Марк Польманс

В этом сезоне Марк Польманс действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Марк Польманс обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Марк Польманс не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Марк Польманс не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Марк Польманс имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Алексис Галарно — Марк Польманс Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Алексис Галарно и Марк Польманс аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Алексис Галарно и Марк Польманс обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Алексис Галарно и Марк Польманс постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Алексис Галарно — Марк Польманс: в ожидании «эйсов»

Алексис Галарно и Марк Польманс которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Алексис Галарно имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Марк Польманс хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Алексис Галарно. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Марк Польманс умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Алексис Галарно довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Марк Польманс вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Алексис Галарно.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алексис Галарно — Марк Польманс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Алексис Галарно и Марк Польманс букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Алексис Галарно и Марк Польманс проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-841253-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-keytlin-kevedo-sofiya-mariya-barbulesku-09-07-24/