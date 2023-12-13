Гуерра/Гупта — Бретнахер/Зоппас. Прогноз, ставки на матч(09.07.24)

Гуерра/Гупта — Бретнахер/Зоппас (09-го июля 2024 года), ставки и коэффициенты

09-го июля 2024 года в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Гуерра/Гупта , а противостоять в этом поединке будет Бретнахер/Зоппас.



Буквально несколько дней назад Гуерра/Гупта и Бретнахер/Зоппас играли свои матчи, а теперь уже 09-го июля 2024 года им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 16:30. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Гуерра/Гупта имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гуерра/Гупта — Бретнахер/Зоппас:

До 09-го июля 2024 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Гуерра/Гупта — Бретнахер/Зоппас вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Гуерра/Гупта и Бретнахер/Зоппас не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 16:30 по МСК.

Гуерра/Гупта

В этом сезоне Гуерра/Гупта демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Гуерра/Гупта снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Гуерра/Гупта является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Гуерра/Гупта не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Гуерра/Гупта еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Бретнахер/Зоппас

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Бретнахер/Зоппас в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Бретнахер/Зоппас уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Бретнахер/Зоппас уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Бретнахер/Зоппас обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

ITF, Гуерра/Гупта — Бретнахер/Зоппас

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Гуерра/Гупта и Бретнахер/Зоппас впервые будут встречаться между собой. Если Гуерра/Гупта уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Бретнахер/Зоппас пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Гуерра/Гупта демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Гуерра/Гупта – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Гуерра/Гупта — Бретнахер/Зоппас. Прогноз, ставки на матч(09.07.24)

Гуерра/Гупта

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Гуерра/Гупта выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Гуерра/Гупта всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Гуерра/Гупта уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Гуерра/Гупта занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Гуерра/Гупта больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Гуерра/Гупта имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Бретнахер/Зоппас

Бретнахер/Зоппас лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Бретнахер/Зоппас играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Бретнахер/Зоппас начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Бретнахер/Зоппас выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Бретнахер/Зоппас сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Гуерра/Гупта — Бретнахер/Зоппас Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Гуерра/Гупта и Бретнахер/Зоппас начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Гуерра/Гупта и Бретнахер/Зоппас показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Гуерра/Гупта и Бретнахер/Зоппас провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Гуерра/Гупта и Бретнахер/Зоппас действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Гуерра/Гупта — Бретнахер/Зоппас: ставим на двойные ошибки

Гуерра/Гупта и Бретнахер/Зоппас которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Гуерра/Гупта имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бретнахер/Зоппас хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Гуерра/Гупта. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бретнахер/Зоппас умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Гуерра/Гупта довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бретнахер/Зоппас вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Гуерра/Гупта.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гуерра/Гупта — Бретнахер/Зоппас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Гуерра/Гупта и Бретнахер/Зоппас букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Гуерра/Гупта и Бретнахер/Зоппас проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-841153-prognoz-na-match-filippiny-zhen-tailand-zhen-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-09-07-24/