«Мостафа Рашед Неда (С.Ар)» – «Абдель Рахмане Дриай (Алж)». 12.07.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Мостафа Рашед Неда (С.Ар) проведет 12 июля, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Абдель Рахмане Дриай (Алж). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 21:20 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 12 июля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Мостафа Рашед Неда (С.Ар) — Абдель Рахмане Дриай (Алж). По Москве начало данного поединка будет в 21:20, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мостафа Рашед Неда (С.Ар) — Абдель Рахмане Дриай (Алж):

победа Мостафа Рашед Неда (С.Ар) – 1.15, ничья – 65, победа Абдель Рахмане Дриай (Алж) – 5.26

Прогноз на матч Мостафа Рашед Неда (С.Ар) – Абдель Рахмане Дриай (Алж) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 12 июля :

Из-за того, что все ставят на то, что Мостафа Рашед Неда (С.Ар) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.15. А котировка на то, что Абдель Рахмане Дриай (Алж) будет сильнее повысилась до 5.26.

История личных встреч

В свои 32 года Мостафа Рашед Неда (С.Ар) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Мостафа Рашед Неда (С.Ар) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Мостафа Рашед Неда (С.Ар) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Мостафа Рашед Неда (С.Ар) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Мостафа Рашед Неда (С.Ар) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Абдель Рахмане Дриай (Алж) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Абдель Рахмане Дриай (Алж) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Абдель Рахмане Дриай (Алж) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Абдель Рахмане Дриай (Алж) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Абдель Рахмане Дриай (Алж) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Мостафа Рашед Неда (С.Ар) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Мостафа Рашед Неда (С.Ар) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Мостафа Рашед Неда (С.Ар) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Мостафа Рашед Неда (С.Ар) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Мостафа Рашед Неда (С.Ар) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Мостафа Рашед Неда (С.Ар) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Абдель Рахмане Дриай (Алж) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Абдель Рахмане Дриай (Алж) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Абдель Рахмане Дриай (Алж) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Абдель Рахмане Дриай (Алж) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Абдель Рахмане Дриай (Алж) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Абдель Рахмане Дриай (Алж) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Абдель Рахмане Дриай (Алж) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Мостафа Рашед Неда (С.Ар) – Абдель Рахмане Дриай (Алж) 12.07.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Мостафа Рашед Неда (С.Ар) и Абдель Рахмане Дриай (Алж). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Мостафа Рашед Неда (С.Ар) и Абдель Рахмане Дриай (Алж) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Мостафа Рашед Неда (С.Ар) и Абдель Рахмане Дриай (Алж), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Мостафа Рашед Неда (С.Ар) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Мостафа Рашед Неда (С.Ар) в данный момент сильнее, нежели Абдель Рахмане Дриай (Алж), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Мостафа Рашед Неда (С.Ар)

Так как Мостафа Рашед Неда (С.Ар) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Мостафа Рашед Неда (С.Ар) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Мостафа Рашед Неда (С.Ар) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Мостафа Рашед Неда (С.Ар) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Абдель Рахмане Дриай (Алж)

На данный момент Абдель Рахмане Дриай (Алж) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Абдель Рахмане Дриай (Алж) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Абдель Рахмане Дриай (Алж) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Абдель Рахмане Дриай (Алж) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Абдель Рахмане Дриай (Алж) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Мостафа Рашед Неда (С.Ар) — Абдель Рахмане Дриай (Алж). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 12 июля

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Мостафа Рашед Неда (С.Ар) — Абдель Рахмане Дриай (Алж) собираются ставить на то, что сильнее будет Мостафа Рашед Неда (С.Ар), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Мостафа Рашед Неда (С.Ар) будет намного сильнее, чем Абдель Рахмане Дриай (Алж), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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