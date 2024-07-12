Одзеки/Осафуне — Йодпетч/Савасдее. Прогноз, ставки на матч. ITF (12.07.24)

12.07.2024 в 06:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Одзеки/Осафуне , а противостоять в этом поединке будет Йодпетч/Савасдее.



Судья теннисного матча Одзеки/Осафуне — Йодпетч/Савасдее должен дать знак о старте игры в 06:05 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 12.07.2024, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Одзеки/Осафуне и Йодпетч/Савасдее более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Одзеки/Осафуне имеет четыре победы, то Йодпетч/Савасдее может похвастаться лишь двумя победами.



Одзеки/Осафуне — Йодпетч/Савасдее. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Одзеки/Осафуне имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 12.07.2024 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Йодпетч/Савасдее. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 06:05. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Одзеки/Осафуне имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Одзеки/Осафуне

В этом сезоне Одзеки/Осафуне демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Одзеки/Осафуне снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Одзеки/Осафуне является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Одзеки/Осафуне не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Одзеки/Осафуне еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Йодпетч/Савасдее

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Йодпетч/Савасдее в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Йодпетч/Савасдее уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Йодпетч/Савасдее уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Йодпетч/Савасдее обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Одзеки/Осафуне и Йодпетч/Савасдее впервые будут встречаться между собой. Если Одзеки/Осафуне уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Йодпетч/Савасдее пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Одзеки/Осафуне демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Одзеки/Осафуне – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Одзеки/Осафуне — Йодпетч/Савасдее (12.07.2024), ставки и коэффициенты

Одзеки/Осафуне

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Одзеки/Осафуне проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Одзеки/Осафуне в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Одзеки/Осафуне больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Одзеки/Осафуне уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Йодпетч/Савасдее

Выступать в зале Йодпетч/Савасдее не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Йодпетч/Савасдее старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Йодпетч/Савасдее принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Йодпетч/Савасдее демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Йодпетч/Савасдее даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Йодпетч/Савасдее хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Одзеки/Осафуне — Йодпетч/Савасдее Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Одзеки/Осафуне и Йодпетч/Савасдее, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Одзеки/Осафуне и Йодпетч/Савасдее играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Одзеки/Осафуне, и Йодпетч/Савасдее неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Одзеки/Осафуне — Йодпетч/Савасдее: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Одзеки/Осафуне и Йодпетч/Савасдее которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Одзеки/Осафуне имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Йодпетч/Савасдее хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Одзеки/Осафуне. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Йодпетч/Савасдее умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Одзеки/Осафуне довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Йодпетч/Савасдее вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Одзеки/Осафуне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Одзеки/Осафуне — Йодпетч/Савасдее. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Одзеки/Осафуне и Йодпетч/Савасдее сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Одзеки/Осафуне, и Йодпетч/Савасдее будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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