Элиот Спиззирри — Уго Гренье: ставим на двойные ошибки

Прогноз и ставка на матч Элиот Спиззирри — Уго Гренье 12 июля

12 июля в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Элиот Спиззирри , а противостоять в этом поединке будет Уго Гренье.



В 19:00 по Москве Элиот Спиззирри и Уго Гренье выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 12 июля. Единственный раз Элиот Спиззирри и Уго Гренье встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Элиот Спиззирри сейчас считается фаворитом.



Элиот Спиззирри — Уго Гренье. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 12 июля откроет его противостояние Элиот Спиззирри — Уго Гренье. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 19:00 по МСК, то есть до начала игры. Элиот Спиззирри и Уго Гренье отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Уго Гренье может гордиться семью победами, а вот Элиот Спиззирри имеет только пять выигранных встреч.

Элиот Спиззирри

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Элиот Спиззирри находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Элиот Спиззирри является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Элиот Спиззирри умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Элиот Спиззирри обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Элиот Спиззирри может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Уго Гренье

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Уго Гренье на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Уго Гренье демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Уго Гренье имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Уго Гренье намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Уго Гренье не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Уго Гренье будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Уго Гренье и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Уго Гренье умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Элиот Спиззирри и Уго Гренье впервые будут встречаться между собой. Если Элиот Спиззирри уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Уго Гренье пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Элиот Спиззирри демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Элиот Спиззирри – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Элиот Спиззирри — Уго Гренье 12 июля

Элиот Спиззирри

Несмотря на внушительный возраст, Элиот Спиззирри демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Элиот Спиззирри гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Элиот Спиззирри обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Элиот Спиззирри снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Элиот Спиззирри может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Уго Гренье

Выступать в зале Уго Гренье не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Уго Гренье старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Уго Гренье принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Уго Гренье демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Уго Гренье даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Уго Гренье хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Элиот Спиззирри — Уго Гренье Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Элиот Спиззирри и Уго Гренье. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Элиот Спиззирри и Уго Гренье встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Элиот Спиззирри и Уго Гренье довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Элиот Спиззирри и Уго Гренье подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Элиот Спиззирри — Уго Гренье: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Элиот Спиззирри и Уго Гренье, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Элиот Спиззирри сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Уго Гренье имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Элиот Спиззирри – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Элиот Спиззирри и Уго Гренье на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Элиот Спиззирри — Уго Гренье. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Элиот Спиззирри и Уго Гренье.



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