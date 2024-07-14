«Чарли Шихи (США)» – «Рикардо Кирос (США)». 14.07.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Чарли Шихи (США) — Рикардо Кирос (США) на 14-го июля 2024 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Чарли Шихи (США) и Рикардо Кирос (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 01:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Чарли Шихи (США) — Рикардо Кирос (США) пройдет 14-го июля 2024 года, и можно не сомневаться, что в 01:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Чарли Шихи (США) имеет две победы нокаутом, а Рикардо Кирос (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Чарли Шихи (США) — Рикардо Кирос (США):

победа Чарли Шихи (США) – 1.137, ничья – 28, победа Рикардо Кирос (США) – 7.05

Прогноз на матч Чарли Шихи (США) – Рикардо Кирос (США) Бои, титульный бой, 14-го июля 2024 года :

Ставки по коэффициенту 1.137 окажутся выигрышными, если Чарли Шихи (США) станет победителем боя. Если выиграет Рикардо Кирос (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 7.05.

История личных встреч

В профессиональной карьере Чарли Шихи (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Чарли Шихи (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Чарли Шихи (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Чарли Шихи (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Чарли Шихи (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Чарли Шихи (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Рикардо Кирос (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Рикардо Кирос (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Рикардо Кирос (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Рикардо Кирос (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Рикардо Кирос (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Чарли Шихи (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Чарли Шихи (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Чарли Шихи (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Чарли Шихи (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Чарли Шихи (США) валится с ног. К тому же, Чарли Шихи (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Чарли Шихи (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Рикардо Кирос (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Рикардо Кирос (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Рикардо Кирос (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Рикардо Кирос (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Рикардо Кирос (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Рикардо Кирос (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Рикардо Кирос (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Чарли Шихи (США) – Рикардо Кирос (США) 14.07.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Чарли Шихи (США) и Рикардо Кирос (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Чарли Шихи (США) и Рикардо Кирос (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Чарли Шихи (США) и Рикардо Кирос (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Чарли Шихи (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Рикардо Кирос (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Чарли Шихи (США) легко справится с таким соперником, как Рикардо Кирос (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Чарли Шихи (США) и Рикардо Кирос (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Рикардо Кирос (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Чарли Шихи (США)

Свою самую выдающуюся победу Чарли Шихи (США) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Чарли Шихи (США) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Чарли Шихи (США) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Чарли Шихи (США) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Чарли Шихи (США) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Рикардо Кирос (США)

Сейчас Рикардо Кирос (США) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Рикардо Кирос (США) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Рикардо Кирос (США) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Рикардо Кирос (США) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Рикардо Кирос (США) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Чарли Шихи (США) — Рикардо Кирос (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 14-го июля 2024 года

На титульный бой Чарли Шихи (США) — Рикардо Кирос (США) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Чарли Шихи (США) — Рикардо Кирос (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Чарли Шихи (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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