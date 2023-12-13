Геймард Вейенбург/Сибилль — Маккинлей/Хигнетт. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.07.24)

Прогноз и ставка на матч Геймард Вейенбург/Сибилль — Маккинлей/Хигнетт 16-го июля

16-го июля в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Геймард Вейенбург/Сибилль , а противостоять в этом поединке будет Маккинлей/Хигнетт.



Так как теннисный поединок Геймард Вейенбург/Сибилль — Маккинлей/Хигнетт пройдет уже 16-го июля, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 14:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Геймард Вейенбург/Сибилль на тот момент намного сильнее, нежели Маккинлей/Хигнетт.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Геймард Вейенбург/Сибилль — Маккинлей/Хигнетт:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 16-го июля откроет его противостояние Геймард Вейенбург/Сибилль — Маккинлей/Хигнетт. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:00 по МСК, то есть до начала игры. Геймард Вейенбург/Сибилль и Маккинлей/Хигнетт отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Маккинлей/Хигнетт может гордиться семью победами, а вот Геймард Вейенбург/Сибилль имеет только пять выигранных встреч.

Геймард Вейенбург/Сибилль

Болельщики ожидали, что на этом турнире Геймард Вейенбург/Сибилль продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Геймард Вейенбург/Сибилль в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Геймард Вейенбург/Сибилль сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Геймард Вейенбург/Сибилль немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Маккинлей/Хигнетт

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Маккинлей/Хигнетт теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Маккинлей/Хигнетт имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Маккинлей/Хигнетт испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Маккинлей/Хигнетт выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Маккинлей/Хигнетт занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Геймард Вейенбург/Сибилль» — «Маккинлей/Хигнетт»: прогноз автора

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Геймард Вейенбург/Сибилль и Маккинлей/Хигнетт будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Геймард Вейенбург/Сибилль — Маккинлей/Хигнетт. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.07.24)

Геймард Вейенбург/Сибилль

К данному турниру Геймард Вейенбург/Сибилль подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Геймард Вейенбург/Сибилль находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Геймард Вейенбург/Сибилль не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Геймард Вейенбург/Сибилль старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Геймард Вейенбург/Сибилль демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Маккинлей/Хигнетт

В этом сезоне Маккинлей/Хигнетт не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Маккинлей/Хигнетт сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Маккинлей/Хигнетт допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Маккинлей/Хигнетт допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Маккинлей/Хигнетт демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Геймард Вейенбург/Сибилль — Маккинлей/Хигнетт Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Геймард Вейенбург/Сибилль и Маккинлей/Хигнетт. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Геймард Вейенбург/Сибилль и Маккинлей/Хигнетт встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Геймард Вейенбург/Сибилль и Маккинлей/Хигнетт довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Геймард Вейенбург/Сибилль и Маккинлей/Хигнетт подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Геймард Вейенбург/Сибилль — Маккинлей/Хигнетт: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Геймард Вейенбург/Сибилль имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Геймард Вейенбург/Сибилль и Маккинлей/Хигнетт отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Маккинлей/Хигнетт в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Геймард Вейенбург/Сибилль превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Маккинлей/Хигнетт сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Геймард Вейенбург/Сибилль гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Геймард Вейенбург/Сибилль — Маккинлей/Хигнетт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Геймард Вейенбург/Сибилль и Маккинлей/Хигнетт, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat4-845749-zhaklin-kabazh-avad-dzhoana-garland-prognoz-i-stavki-ot-specialista-16-07-24/