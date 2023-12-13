Танучапорн Йонгмод — Аканкша Дилип Ниттуре. Прогноз, ставки на матч. ITF (17.07.24)

17-го июля 2024 года в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Танучапорн Йонгмод , а противостоять в этом поединке будет Аканкша Дилип Ниттуре.



17-го июля 2024 года в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Танучапорн Йонгмод — Аканкша Дилип Ниттуре. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 05:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Танучапорн Йонгмод и Аканкша Дилип Ниттуре одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Танучапорн Йонгмод — Аканкша Дилип Ниттуре:

До 17-го июля 2024 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Танучапорн Йонгмод — Аканкша Дилип Ниттуре вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Танучапорн Йонгмод и Аканкша Дилип Ниттуре не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 05:00 по МСК.

Танучапорн Йонгмод

В большинстве своих выигранных поединков Танучапорн Йонгмод берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Танучапорн Йонгмод с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Танучапорн Йонгмод сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Танучапорн Йонгмод также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Аканкша Дилип Ниттуре

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Аканкша Дилип Ниттурев шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Аканкша Дилип Ниттуре играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Аканкша Дилип Ниттуре держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Аканкша Дилип Ниттуре демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Аканкша Дилип Ниттуре находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Длительное время Танучапорн Йонгмод и Аканкша Дилип Ниттуре не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Танучапорн Йонгмод и Аканкша Дилип Ниттуре. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Танучапорн Йонгмод — Аканкша Дилип Ниттуре 17-го июля 2024 года

Танучапорн Йонгмод

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Танучапорн Йонгмод выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Танучапорн Йонгмод всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Танучапорн Йонгмод уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Танучапорн Йонгмод занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Танучапорн Йонгмод больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Танучапорн Йонгмод имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Аканкша Дилип Ниттуре

На этом турнире Аканкша Дилип Ниттуре играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Аканкша Дилип Ниттуре какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Аканкша Дилип Ниттуре уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Аканкша Дилип Ниттуре много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Аканкша Дилип Ниттуре сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Аканкша Дилип Ниттуре не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Танучапорн Йонгмод — Аканкша Дилип Ниттуре Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Танучапорн Йонгмод и Аканкша Дилип Ниттуре. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Танучапорн Йонгмод и Аканкша Дилип Ниттуре встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Танучапорн Йонгмод и Аканкша Дилип Ниттуре довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Танучапорн Йонгмод и Аканкша Дилип Ниттуре подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Танучапорн Йонгмод — Аканкша Дилип Ниттуре: в ожидании «эйсов»

Танучапорн Йонгмод и Аканкша Дилип Ниттуре которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Танучапорн Йонгмод имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Аканкша Дилип Ниттуре хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Танучапорн Йонгмод. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Аканкша Дилип Ниттуре умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Танучапорн Йонгмод довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Аканкша Дилип Ниттуре вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Танучапорн Йонгмод.

СЕГОДНЯ МАТЧ Танучапорн Йонгмод — Аканкша Дилип Ниттуре. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Танучапорн Йонгмод и Аканкша Дилип Ниттуре, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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