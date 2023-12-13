Бритто/Степанов — Лопез Эскрибано/Элиха Навас. Прогноз, ставки на матч(17.07.24)

Бритто/Степанов — Лопез Эскрибано/Элиха Навас (17-го июля 2024 года), ставки и коэффициенты

17-го июля 2024 года в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Бритто/Степанов , а противостоять в этом поединке будет Лопез Эскрибано/Элиха Навас.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 17-го июля 2024 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Бритто/Степанов — Лопез Эскрибано/Элиха Навас. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 11:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Бритто/Степанов, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Бритто/Степанов — Лопез Эскрибано/Элиха Навас. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Бритто/Степанов — Лопез Эскрибано/Элиха Навас, которая пройдет 17-го июля 2024 года в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 11:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Бритто/Степанов

Пока Бритто/Степанов не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Бритто/Степанов находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Бритто/Степанов будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Бритто/Степанов довольно неплохо играет на данном покрытии.



Лопез Эскрибано/Элиха Навас

На этом турнире Лопез Эскрибано/Элиха Навас выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Лопез Эскрибано/Элиха Навас снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Лопез Эскрибано/Элиха Навас чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Лопез Эскрибано/Элиха Навас уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Лопез Эскрибано/Элиха Навас зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч Бритто/Степанов — Лопез Эскрибано/Элиха Навас

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Бритто/Степанов и Лопез Эскрибано/Элиха Навас являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Бритто/Степанов — Лопез Эскрибано/Элиха Навас. Прогноз, ставки на матч(17.07.24)

Бритто/Степанов

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Бритто/Степанов, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Бритто/Степанов уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Бритто/Степанов старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Бритто/Степанов, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Бритто/Степанов не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Бритто/Степанов все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Бритто/Степанов точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Лопез Эскрибано/Элиха Навас

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Лопез Эскрибано/Элиха Навас хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Лопез Эскрибано/Элиха Навас никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Лопез Эскрибано/Элиха Навас сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Лопез Эскрибано/Элиха Навас всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Бритто/Степанов — Лопез Эскрибано/Элиха Навас Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Бритто/Степанов и Лопез Эскрибано/Элиха Навас начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Бритто/Степанов и Лопез Эскрибано/Элиха Навас показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Бритто/Степанов и Лопез Эскрибано/Элиха Навас провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Бритто/Степанов и Лопез Эскрибано/Элиха Навас действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Бритто/Степанов — Лопез Эскрибано/Элиха Навас: снова ждем результативной игры

Бритто/Степанов и Лопез Эскрибано/Элиха Навас которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бритто/Степанов имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Лопез Эскрибано/Элиха Навас хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бритто/Степанов. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Лопез Эскрибано/Элиха Навас умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бритто/Степанов довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Лопез Эскрибано/Элиха Навас вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бритто/Степанов.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бритто/Степанов — Лопез Эскрибано/Элиха Навас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Бритто/Степанов и Лопез Эскрибано/Элиха Навас. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Бритто/Степанов и для Лопез Эскрибано/Элиха Навас, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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