Мишель Хопп — Мариано Дедура-Паломеро. Прогноз, ставки на матч. ITF (17.07.24)

17-го июля в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мишель Хопп , а противостоять в этом поединке будет Мариано Дедура-Паломеро.



Мишель Хопп считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Мариано Дедура-Паломеро 17-го июля будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 14:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Мишель Хопп — Мариано Дедура-Паломеро. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Мишель Хопп — Мариано Дедура-Паломеро запланирован организаторами турнира на 17-го июля, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 14:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Мишель Хопп и Мариано Дедура-Паломеро встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Мишель Хопп имеет три победы при одном поражении.

Мишель Хопп

Этот турнир Мишель Хопп проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Мишель Хопп может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Мишель Хопп однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Мишель Хопп имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Мишель Хопп левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Мишель Хопп хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Мариано Дедура-Паломеро

На этом турнире Мариано Дедура-Паломеро играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Мариано Дедура-Паломеро все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Мариано Дедура-Паломеро не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Мариано Дедура-Паломеро уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Мариано Дедура-Паломеро на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Мариано Дедура-Паломеро пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Мишель Хопп — Мариано Дедура-Паломеро

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Мишель Хопп и Мариано Дедура-Паломеро. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Мишель Хопп и Мариано Дедура-Паломеро продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Мишель Хопп — Мариано Дедура-Паломеро. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.07.24)

Мишель Хопп

На этом турнире именно Мишель Хопп может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Мишель Хопп отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Мишель Хопп еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Мишель Хопп не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Мариано Дедура-Паломеро

Мариано Дедура-Паломеро лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Мариано Дедура-Паломеро играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Мариано Дедура-Паломеро начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Мариано Дедура-Паломеро выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Мариано Дедура-Паломеро сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Мишель Хопп — Мариано Дедура-Паломеро Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Мишель Хопп и Мариано Дедура-Паломеро начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Мишель Хопп и Мариано Дедура-Паломеро показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Мишель Хопп и Мариано Дедура-Паломеро провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Мишель Хопп и Мариано Дедура-Паломеро действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Мишель Хопп — Мариано Дедура-Паломеро: будет сделан акцент на атакующий теннис

Мишель Хопп и Мариано Дедура-Паломеро которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Мишель Хопп имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Мариано Дедура-Паломеро хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Мишель Хопп. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Мариано Дедура-Паломеро умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Мишель Хопп довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Мариано Дедура-Паломеро вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Мишель Хопп.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мишель Хопп — Мариано Дедура-Паломеро. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Мишель Хопп и Мариано Дедура-Паломеро.



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