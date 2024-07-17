Алонсо/Кам — Трухильо Эрнандес/Эредиа. Прогноз, ставки на матч. ITF (17.07.24)

17.07.2024 в 23:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Алонсо/Кам , а противостоять в этом поединке будет Трухильо Эрнандес/Эредиа.



В 23:30 по Москве Алонсо/Кам и Трухильо Эрнандес/Эредиа выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 17.07.2024. Единственный раз Алонсо/Кам и Трухильо Эрнандес/Эредиа встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Алонсо/Кам сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алонсо/Кам — Трухильо Эрнандес/Эредиа:

17.07.2024 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Алонсо/Кам — Трухильо Эрнандес/Эредиа. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 23:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Трухильо Эрнандес/Эредиа, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Трухильо Эрнандес/Эредиа выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Алонсо/Кам

По непонятным причинам Алонсо/Кам в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Алонсо/Кам теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Алонсо/Кам занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Алонсо/Кам играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Алонсо/Кам имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Трухильо Эрнандес/Эредиа

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Трухильо Эрнандес/Эредиа на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Трухильо Эрнандес/Эредиа демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Трухильо Эрнандес/Эредиа имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Трухильо Эрнандес/Эредиа намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Трухильо Эрнандес/Эредиа не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Трухильо Эрнандес/Эредиа будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Трухильо Эрнандес/Эредиа и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Трухильо Эрнандес/Эредиа умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Алонсо/Кам — Трухильо Эрнандес/Эредиа

Алонсо/Кам и Трухильо Эрнандес/Эредиа – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Алонсо/Кам — Трухильо Эрнандес/Эредиа (17.07.2024), ставки и коэффициенты

Алонсо/Кам

Несмотря на внушительный возраст, Алонсо/Кам демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Алонсо/Кам гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Алонсо/Кам обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Алонсо/Кам снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Алонсо/Кам может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Трухильо Эрнандес/Эредиа

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Трухильо Эрнандес/Эредиа хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Трухильо Эрнандес/Эредиа никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Трухильо Эрнандес/Эредиа сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Трухильо Эрнандес/Эредиа всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Алонсо/Кам — Трухильо Эрнандес/Эредиа Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Алонсо/Кам и Трухильо Эрнандес/Эредиа. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Алонсо/Кам и Трухильо Эрнандес/Эредиа встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Алонсо/Кам и Трухильо Эрнандес/Эредиа довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Алонсо/Кам и Трухильо Эрнандес/Эредиа подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Алонсо/Кам — Трухильо Эрнандес/Эредиа: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Алонсо/Кам имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Алонсо/Кам и Трухильо Эрнандес/Эредиа отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Трухильо Эрнандес/Эредиа в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Алонсо/Кам превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Трухильо Эрнандес/Эредиа сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Алонсо/Кам гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алонсо/Кам — Трухильо Эрнандес/Эредиа. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Алонсо/Кам и Трухильо Эрнандес/Эредиа сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Алонсо/Кам, и Трухильо Эрнандес/Эредиа будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-846517-stavki-na-match-rozatellocimmermann-karleriera-prognoz-na-tennis-ot-17-07-24/