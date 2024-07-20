«Джавани Скотт (Анг)» – «Гер Харрис (Ирл)». 20.07.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Джавани Скотт (Анг) — Гер Харрис (Ирл) на 20 июля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Джавани Скотт (Анг) и Гер Харрис (Ирл) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 17:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Джавани Скотт (Анг) — Гер Харрис (Ирл) пройдет 20 июля, и можно не сомневаться, что в 17:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Джавани Скотт (Анг) имеет две победы нокаутом, а Гер Харрис (Ирл) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джавани Скотт (Анг) — Гер Харрис (Ирл):

победа Джавани Скотт (Анг) – 0, ничья – 0, победа Гер Харрис (Ирл) – 0

Прогноз на матч Джавани Скотт (Анг) – Гер Харрис (Ирл) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20 июля :

Из-за того, что все ставят на то, что Джавани Скотт (Анг) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Гер Харрис (Ирл) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Джавани Скотт (Анг) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Джавани Скотт (Анг) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Джавани Скотт (Анг) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Джавани Скотт (Анг) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Джавани Скотт (Анг) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Гер Харрис (Ирл) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Гер Харрис (Ирл) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Гер Харрис (Ирл) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Гер Харрис (Ирл) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Гер Харрис (Ирл) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Джавани Скотт (Анг) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Джавани Скотт (Анг) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Джавани Скотт (Анг) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Джавани Скотт (Анг) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Джавани Скотт (Анг) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Джавани Скотт (Анг) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Гер Харрис (Ирл) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Гер Харрис (Ирл) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Гер Харрис (Ирл) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Гер Харрис (Ирл) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Гер Харрис (Ирл) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Гер Харрис (Ирл) должен задуматься о своей обороне.

Джавани Скотт (Анг) – Гер Харрис (Ирл) 20.07.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Джавани Скотт (Анг) и Гер Харрис (Ирл), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Джавани Скотт (Анг) и Гер Харрис (Ирл) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Джавани Скотт (Анг) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Гер Харрис (Ирл) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Джавани Скотт (Анг) легко справится с таким соперником, как Гер Харрис (Ирл). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Джавани Скотт (Анг) и Гер Харрис (Ирл), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Гер Харрис (Ирл) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Джавани Скотт (Анг)

Как бы Джавани Скотт (Анг) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Джавани Скотт (Анг) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Джавани Скотт (Анг) дрался на ринге только с представителями своей страны. Джавани Скотт (Анг) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Джавани Скотт (Анг) совершенно не работает над собственной защитой.

Гер Харрис (Ирл)

Последний раз Гер Харрис (Ирл) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Гер Харрис (Ирл) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Гер Харрис (Ирл) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Гер Харрис (Ирл) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Гер Харрис (Ирл)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Гер Харрис (Ирл) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Джавани Скотт (Анг) — Гер Харрис (Ирл). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20 июля

В настоящее время Джавани Скотт (Анг) и Гер Харрис (Ирл) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Джавани Скотт (Анг) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Джавани Скотт (Анг) — Гер Харрис (Ирл) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Джавани Скотт (Анг) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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