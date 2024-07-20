«Ри Ри Хадсон (Анг)» – «Дженнифер Триоро (Фра)». 20.07.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 20-го июля 2024 года должен состояться бой Ри Ри Хадсон (Анг) — Дженнифер Триоро (Фра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 17:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Ри Ри Хадсон (Анг) и Дженнифер Триоро (Фра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 17:00 по московскому времени Ри Ри Хадсон (Анг) и Дженнифер Триоро (Фра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 20-го июля 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Ри Ри Хадсон (Анг) и Дженнифер Триоро (Фра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Ри Ри Хадсон (Анг).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ри Ри Хадсон (Анг) — Дженнифер Триоро (Фра):

победа Ри Ри Хадсон (Анг) – 0, ничья – 0, победа Дженнифер Триоро (Фра) – 0

Прогноз на матч Ри Ри Хадсон (Анг) – Дженнифер Триоро (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20-го июля 2024 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Ри Ри Хадсон (Анг) станет победителем боя. Если выиграет Дженнифер Триоро (Фра), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Ри Ри Хадсон (Анг) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Ри Ри Хадсон (Анг) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Ри Ри Хадсон (Анг) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Ри Ри Хадсон (Анг) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Дженнифер Триоро (Фра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Дженнифер Триоро (Фра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Дженнифер Триоро (Фра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Дженнифер Триоро (Фра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Дженнифер Триоро (Фра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Ри Ри Хадсон (Анг) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Ри Ри Хадсон (Анг) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Ри Ри Хадсон (Анг) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Ри Ри Хадсон (Анг) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Ри Ри Хадсон (Анг) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Дженнифер Триоро (Фра) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Дженнифер Триоро (Фра) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Дженнифер Триоро (Фра) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Дженнифер Триоро (Фра) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Ри Ри Хадсон (Анг) – Дженнифер Триоро (Фра) 20.07.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Ри Ри Хадсон (Анг) и Дженнифер Триоро (Фра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Ри Ри Хадсон (Анг) и Дженнифер Триоро (Фра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Ри Ри Хадсон (Анг) и Дженнифер Триоро (Фра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Ри Ри Хадсон (Анг) и Дженнифер Триоро (Фра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Ри Ри Хадсон (Анг) и Дженнифер Триоро (Фра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Ри Ри Хадсон (Анг) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Ри Ри Хадсон (Анг) — Дженнифер Триоро (Фра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Дженнифер Триоро (Фра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Ри Ри Хадсон (Анг)

В своей профессиональной карьере Ри Ри Хадсон (Анг) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Ри Ри Хадсон (Анг) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Ри Ри Хадсон (Анг) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Ри Ри Хадсон (Анг) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Ри Ри Хадсон (Анг) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Дженнифер Триоро (Фра)

Никаких высот Дженнифер Триоро (Фра) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Дженнифер Триоро (Фра) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Дженнифер Триоро (Фра) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Дженнифер Триоро (Фра) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Ри Ри Хадсон (Анг) — Дженнифер Триоро (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20-го июля 2024 года

В настоящее время Ри Ри Хадсон (Анг) и Дженнифер Триоро (Фра) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Ри Ри Хадсон (Анг) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Ри Ри Хадсон (Анг) сейчас находится на пике формы, так что Дженнифер Триоро (Фра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Ри Ри Хадсон (Анг).

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