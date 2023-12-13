«Бартломей Копера (Пол)» – «Давид Смиеловски (Пол)». 20.07.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Бартломей Копера (Пол) проведет 20-го июля 2024 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Давид Смиеловски (Пол). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 21:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 20-го июля 2024 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Бартломей Копера (Пол) — Давид Смиеловски (Пол). По Москве начало данного поединка будет в 21:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бартломей Копера (Пол) — Давид Смиеловски (Пол):

победа Бартломей Копера (Пол) – 0, ничья – 0, победа Давид Смиеловски (Пол) – 0

Прогноз на матч Бартломей Копера (Пол) – Давид Смиеловски (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20-го июля 2024 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Бартломей Копера (Пол) станет победителем боя. Если выиграет Давид Смиеловски (Пол), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Бартломей Копера (Пол) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Бартломей Копера (Пол) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Бартломей Копера (Пол) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Бартломей Копера (Пол) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Бартломей Копера (Пол) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Давид Смиеловски (Пол) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Давид Смиеловски (Пол) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Давид Смиеловски (Пол) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Давид Смиеловски (Пол) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Давид Смиеловски (Пол) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Бартломей Копера (Пол) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Бартломей Копера (Пол) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Бартломей Копера (Пол) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Бартломей Копера (Пол) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Бартломей Копера (Пол) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Бартломей Копера (Пол) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Давид Смиеловски (Пол) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Давид Смиеловски (Пол) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Давид Смиеловски (Пол) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Давид Смиеловски (Пол) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Давид Смиеловски (Пол) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Давид Смиеловски (Пол) должен задуматься о своей обороне.

Бартломей Копера (Пол) – Давид Смиеловски (Пол) 20.07.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Бартломей Копера (Пол) и Давид Смиеловски (Пол) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Бартломей Копера (Пол) и Давид Смиеловски (Пол) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Бартломей Копера (Пол) и Давид Смиеловски (Пол), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Бартломей Копера (Пол) выиграет бой.

На чемпионский бой Бартломей Копера (Пол) — Давид Смиеловски (Пол) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Давид Смиеловски (Пол), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Бартломей Копера (Пол)

Бартломей Копера (Пол) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Бартломей Копера (Пол) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Бартломей Копера (Пол) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Бартломей Копера (Пол) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Бартломей Копера (Пол) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Давид Смиеловски (Пол)

На сегодняшний день Давид Смиеловски (Пол) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Давид Смиеловски (Пол) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Давид Смиеловски (Пол) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Давид Смиеловски (Пол) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Бартломей Копера (Пол) — Давид Смиеловски (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20-го июля 2024 года

Никто не сомневается, что Бартломей Копера (Пол) намного сильнее, чем Давид Смиеловски (Пол), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Бартломей Копера (Пол) — Давид Смиеловски (Пол) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Давид Смиеловски (Пол) выиграет нокаутом.

http://evolvegame.ru/cat0-847710-kventin-gali-gustav-hayd-prognoz-i-stavki-ot-specialista-19-07-24/

http://rockaluga.ru/cat3-1103703-stavki-na-match-nyu-york-siti-ii-filadelfiya-yunion-ii-prognoz-na-futbol-ot-20-07-24/