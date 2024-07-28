«Грэйнн Уолш (Ирл)» – «Лука Хамори (Вен)». 28.07.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 28 июля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Грэйнн Уолш (Ирл) — Лука Хамори (Вен). На ринге его участники появятся в 18:22 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Грэйнн Уолш (Ирл) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Грэйнн Уолш (Ирл) — Лука Хамори (Вен) пройдет 28 июля, и можно не сомневаться, что в 18:22 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Грэйнн Уолш (Ирл) имеет две победы нокаутом, а Лука Хамори (Вен) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Грэйнн Уолш (Ирл) — Лука Хамори (Вен):

победа Грэйнн Уолш (Ирл) – 0, ничья – 0, победа Лука Хамори (Вен) – 0

Прогноз на матч Грэйнн Уолш (Ирл) – Лука Хамори (Вен) Летние Олимпийские игры 2024, титульный бой, 28 июля :

Так как Грэйнн Уолш (Ирл) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Лука Хамори (Вен) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Грэйнн Уолш (Ирл) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Грэйнн Уолш (Ирл) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Грэйнн Уолш (Ирл) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Грэйнн Уолш (Ирл) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Лука Хамори (Вен) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Лука Хамори (Вен) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Лука Хамори (Вен) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Лука Хамори (Вен) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Лука Хамори (Вен) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Грэйнн Уолш (Ирл) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Грэйнн Уолш (Ирл) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Грэйнн Уолш (Ирл) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Грэйнн Уолш (Ирл) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Лука Хамори (Вен) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Лука Хамори (Вен) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Лука Хамори (Вен) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Лука Хамори (Вен) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Лука Хамори (Вен) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Лука Хамори (Вен) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Лука Хамори (Вен) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Грэйнн Уолш (Ирл) – Лука Хамори (Вен) 28.07.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Грэйнн Уолш (Ирл) и Лука Хамори (Вен). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Грэйнн Уолш (Ирл) и Лука Хамори (Вен) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Грэйнн Уолш (Ирл) является очевидным фаворитом, ведь Лука Хамори (Вен) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Титульный бой Грэйнн Уолш (Ирл) — Лука Хамори (Вен) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Лука Хамори (Вен) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Грэйнн Уолш (Ирл)

Грэйнн Уолш (Ирл) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Грэйнн Уолш (Ирл) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Грэйнн Уолш (Ирл) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Грэйнн Уолш (Ирл) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Грэйнн Уолш (Ирл) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Лука Хамори (Вен)

Никаких высот Лука Хамори (Вен) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Лука Хамори (Вен) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Лука Хамори (Вен) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Лука Хамори (Вен) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Грэйнн Уолш (Ирл) — Лука Хамори (Вен). Прогноз и ставки на матч. Летние Олимпийские игры 2024 28 июля

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Грэйнн Уолш (Ирл) — Лука Хамори (Вен) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Грэйнн Уолш (Ирл) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Грэйнн Уолш (Ирл) — Лука Хамори (Вен) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Лука Хамори (Вен) выиграет нокаутом.

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