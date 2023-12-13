Вербек/Горанссон — Ламмонс/Уифроу. Прогноз, ставки на матч. ATP (29.07.24)

29-го июля в 00:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Вербек/Горанссон , а противостоять в этом поединке будет Ламмонс/Уифроу.



29-го июля в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Вербек/Горанссон — Ламмонс/Уифроу. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 00:30 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Вербек/Горанссон и Ламмонс/Уифроу одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Вербек/Горанссон — Ламмонс/Уифроу. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Вербек/Горанссон имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 29-го июля нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Ламмонс/Уифроу. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 00:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Вербек/Горанссон имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Вербек/Горанссон

В большинстве своих выигранных поединков Вербек/Горанссон берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Вербек/Горанссон с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Вербек/Горанссон сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Вербек/Горанссон также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Ламмонс/Уифроу

Нынешняя форма, которую демонстрирует Ламмонс/Уифроу еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Ламмонс/Уифроу постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Ламмонс/Уифроу пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Ламмонс/Уифроу не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Ламмонс/Уифроу не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Вербек/Горанссон и Ламмонс/Уифроу. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Вербек/Горанссон и Ламмонс/Уифроу продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Вербек/Горанссон — Ламмонс/Уифроу. Прогноз, ставки на матч(29.07.24)

Вербек/Горанссон

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Вербек/Горанссон, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Вербек/Горанссон уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Вербек/Горанссон старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Вербек/Горанссон, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Вербек/Горанссон не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Вербек/Горанссон все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Вербек/Горанссон точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Ламмонс/Уифроу

Этот сезон Ламмонс/Уифроу проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Ламмонс/Уифроу снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Ламмонс/Уифроу слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Ламмонс/Уифроу допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Вербек/Горанссон — Ламмонс/Уифроу Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Вербек/Горанссон и Ламмонс/Уифроу начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Вербек/Горанссон и Ламмонс/Уифроу показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Вербек/Горанссон и Ламмонс/Уифроу провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Вербек/Горанссон и Ламмонс/Уифроу действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Вербек/Горанссон — Ламмонс/Уифроу: кто пройдет в следующий раунд?

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Вербек/Горанссон и Ламмонс/Уифроу, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Вербек/Горанссон и Ламмонс/Уифроу уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вербек/Горанссон — Ламмонс/Уифроу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Вербек/Горанссон и Ламмонс/Уифроу букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Вербек/Горанссон и Ламмонс/Уифроу проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-852969-leandro-riedi-mattiya-belluchchi-prognoz-specialista-na-match-28-07-24/