«Мария Моронта (Дом)» – «Чэнь Ниен-Чин (Тай)». 28.07.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 28-го июля 2024 года должен состояться бой Мария Моронта (Дом) — Чэнь Ниен-Чин (Тай), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 22:36 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Мария Моронта (Дом) и Чэнь Ниен-Чин (Тай) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 28-го июля 2024 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Мария Моронта (Дом) — Чэнь Ниен-Чин (Тай). По Москве начало данного поединка будет в 22:36, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мария Моронта (Дом) — Чэнь Ниен-Чин (Тай):

победа Мария Моронта (Дом) – 0, ничья – 0, победа Чэнь Ниен-Чин (Тай) – 0

Прогноз на матч Мария Моронта (Дом) – Чэнь Ниен-Чин (Тай) Летние Олимпийские игры 2024, титульный бой, 28-го июля 2024 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Мария Моронта (Дом) не очень выгодно, а вот Чэнь Ниен-Чин (Тай) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Мария Моронта (Дом) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Мария Моронта (Дом) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Мария Моронта (Дом) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Мария Моронта (Дом) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Чэнь Ниен-Чин (Тай) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Чэнь Ниен-Чин (Тай) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Чэнь Ниен-Чин (Тай) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Чэнь Ниен-Чин (Тай) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Чэнь Ниен-Чин (Тай) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Мария Моронта (Дом) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Мария Моронта (Дом) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Мария Моронта (Дом) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Мария Моронта (Дом) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Мария Моронта (Дом) валится с ног. К тому же, Мария Моронта (Дом) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Мария Моронта (Дом) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Чэнь Ниен-Чин (Тай) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Чэнь Ниен-Чин (Тай) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Чэнь Ниен-Чин (Тай) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Чэнь Ниен-Чин (Тай) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Чэнь Ниен-Чин (Тай) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Чэнь Ниен-Чин (Тай) должен задуматься о своей обороне.

Мария Моронта (Дом) – Чэнь Ниен-Чин (Тай) 28.07.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Мария Моронта (Дом) и Чэнь Ниен-Чин (Тай) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Мария Моронта (Дом) и Чэнь Ниен-Чин (Тай) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Мария Моронта (Дом) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Чэнь Ниен-Чин (Тай) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Мария Моронта (Дом) и Чэнь Ниен-Чин (Тай), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Мария Моронта (Дом) выиграет с помощью нокаута.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Мария Моронта (Дом) и Чэнь Ниен-Чин (Тай), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Чэнь Ниен-Чин (Тай) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Мария Моронта (Дом)

Мария Моронта (Дом) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Мария Моронта (Дом) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Мария Моронта (Дом) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Мария Моронта (Дом) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Мария Моронта (Дом) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Чэнь Ниен-Чин (Тай)

На данный момент Чэнь Ниен-Чин (Тай) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Чэнь Ниен-Чин (Тай) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Чэнь Ниен-Чин (Тай) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Чэнь Ниен-Чин (Тай) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Чэнь Ниен-Чин (Тай) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Мария Моронта (Дом) — Чэнь Ниен-Чин (Тай). Прогноз и ставки на матч. Летние Олимпийские игры 2024 28-го июля 2024 года

Спортивные эксперты считают, что Мария Моронта (Дом) сейчас намного сильнее, чем Чэнь Ниен-Чин (Тай), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Мария Моронта (Дом) и Чэнь Ниен-Чин (Тай), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Мария Моронта (Дом) выиграет с помощью нокаута.

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