«Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз)» – «Джессика Триебелова (Свк)». 28.07.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз) — Джессика Триебелова (Свк) на 28.07.2024, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз) и Джессика Триебелова (Свк) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 22:52.

До 28.07.2024 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз) — Джессика Триебелова (Свк). Это будет продолжаться вплоть до 22:52 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз) — Джессика Триебелова (Свк):

победа Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз) – 0, ничья – 0, победа Джессика Триебелова (Свк) – 0

Прогноз на матч Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз) – Джессика Триебелова (Свк) Летние Олимпийские игры 2024, титульный бой, 28.07.2024 :

Букмекерские конторы на бой Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз) — Джессика Триебелова (Свк) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Джессика Триебелова (Свк) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Джессика Триебелова (Свк) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Джессика Триебелова (Свк) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Джессика Триебелова (Свк) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Джессика Триебелова (Свк) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Джессика Триебелова (Свк) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Джессика Триебелова (Свк) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Джессика Триебелова (Свк) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Джессика Триебелова (Свк) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Джессика Триебелова (Свк) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз) – Джессика Триебелова (Свк) 28.07.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз) и Джессика Триебелова (Свк) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз) и Джессика Триебелова (Свк) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Джессика Триебелова (Свк) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз) является очевидным фаворитом, ведь Джессика Триебелова (Свк) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз) и Джессика Триебелова (Свк), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Джессика Триебелова (Свк) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз)

В своей профессиональной карьере Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Джессика Триебелова (Свк)

Прошлый бой Джессика Триебелова (Свк) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Джессика Триебелова (Свк) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Джессика Триебелова (Свк) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Джессика Триебелова (Свк) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз) — Джессика Триебелова (Свк). Прогноз и ставки на матч. Летние Олимпийские игры 2024 28.07.2024

На титульный бой Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз) — Джессика Триебелова (Свк) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз) сейчас находится на пике формы, так что Джессика Триебелова (Свк) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Альсинда Лукас Дос Сантос (Моз).

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