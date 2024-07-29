«Унгйонг Вон (С.Кор)» – «Челси Хейнен (Нид)». 29.07.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 29-го июля должен состояться бой Унгйонг Вон (С.Кор) — Челси Хейнен (Нид), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:16 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Унгйонг Вон (С.Кор) и Челси Хейнен (Нид) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 29-го июля осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Унгйонг Вон (С.Кор) — Челси Хейнен (Нид). Это будет продолжаться вплоть до 21:16 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Унгйонг Вон (С.Кор) — Челси Хейнен (Нид):

победа Унгйонг Вон (С.Кор) – 0, ничья – 0, победа Челси Хейнен (Нид) – 0

Прогноз на матч Унгйонг Вон (С.Кор) – Челси Хейнен (Нид) Летние Олимпийские игры 2024, титульный бой, 29-го июля :

Так как Унгйонг Вон (С.Кор) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Челси Хейнен (Нид) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Унгйонг Вон (С.Кор) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Унгйонг Вон (С.Кор) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Унгйонг Вон (С.Кор) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Унгйонг Вон (С.Кор) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Унгйонг Вон (С.Кор) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Унгйонг Вон (С.Кор) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Челси Хейнен (Нид) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Челси Хейнен (Нид) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Челси Хейнен (Нид) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Челси Хейнен (Нид) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Челси Хейнен (Нид) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Унгйонг Вон (С.Кор) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Унгйонг Вон (С.Кор) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Унгйонг Вон (С.Кор) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Унгйонг Вон (С.Кор) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Унгйонг Вон (С.Кор) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Унгйонг Вон (С.Кор) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Челси Хейнен (Нид) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Челси Хейнен (Нид) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Челси Хейнен (Нид) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Челси Хейнен (Нид) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Челси Хейнен (Нид) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Унгйонг Вон (С.Кор) – Челси Хейнен (Нид) 29.07.24

Появление на ринге таких бойцов, как Унгйонг Вон (С.Кор) и Челси Хейнен (Нид) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Унгйонг Вон (С.Кор) и Челси Хейнен (Нид). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Унгйонг Вон (С.Кор) и Челси Хейнен (Нид) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Унгйонг Вон (С.Кор) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Челси Хейнен (Нид) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Унгйонг Вон (С.Кор) легко справится с таким соперником, как Челси Хейнен (Нид). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Унгйонг Вон (С.Кор) — Челси Хейнен (Нид) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Челси Хейнен (Нид).

Унгйонг Вон (С.Кор)

Так как Унгйонг Вон (С.Кор) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Унгйонг Вон (С.Кор) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Унгйонг Вон (С.Кор) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Унгйонг Вон (С.Кор) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Челси Хейнен (Нид)

Сейчас Челси Хейнен (Нид) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Челси Хейнен (Нид) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Челси Хейнен (Нид) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Челси Хейнен (Нид) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Челси Хейнен (Нид) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Унгйонг Вон (С.Кор) — Челси Хейнен (Нид). Прогноз и ставки на матч. Летние Олимпийские игры 2024 29-го июля

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Унгйонг Вон (С.Кор) — Челси Хейнен (Нид) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Унгйонг Вон (С.Кор) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Унгйонг Вон (С.Кор) — Челси Хейнен (Нид) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Унгйонг Вон (С.Кор) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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