Агилар Кардозо/Агилар Кардозо — Алькотоп/Алькотоп. Прогноз, ставки на матч. ITF (30.07.24)

30-го июля в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Агилар Кардозо/Агилар Кардозо , а противостоять в этом поединке будет Алькотоп/Алькотоп.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 30-го июля, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Агилар Кардозо/Агилар Кардозо — Алькотоп/Алькотоп. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 14:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Агилар Кардозо/Агилар Кардозо, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Агилар Кардозо/Агилар Кардозо — Алькотоп/Алькотоп. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

30-го июля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Агилар Кардозо/Агилар Кардозо — Алькотоп/Алькотоп. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 14:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Алькотоп/Алькотоп, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Алькотоп/Алькотоп выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Агилар Кардозо/Агилар Кардозо

По непонятным причинам Агилар Кардозо/Агилар Кардозо в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Агилар Кардозо/Агилар Кардозо теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Агилар Кардозо/Агилар Кардозо занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Агилар Кардозо/Агилар Кардозо играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Агилар Кардозо/Агилар Кардозо имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Алькотоп/Алькотоп

На этом турнире Алькотоп/Алькотоп выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Алькотоп/Алькотоп снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Алькотоп/Алькотоп чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Алькотоп/Алькотоп уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Алькотоп/Алькотоп зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

ITF, Агилар Кардозо/Агилар Кардозо — Алькотоп/Алькотоп

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Агилар Кардозо/Агилар Кардозо и Алькотоп/Алькотоп. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Агилар Кардозо/Агилар Кардозо и Алькотоп/Алькотоп продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Агилар Кардозо/Агилар Кардозо — Алькотоп/Алькотоп. Прогноз, ставки на матч(30.07.24)

Агилар Кардозо/Агилар Кардозо

На этом турнире именно Агилар Кардозо/Агилар Кардозо может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Агилар Кардозо/Агилар Кардозо отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Агилар Кардозо/Агилар Кардозо еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Агилар Кардозо/Агилар Кардозо не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Алькотоп/Алькотоп

В этом сезоне Алькотоп/Алькотоп не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Алькотоп/Алькотоп сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Алькотоп/Алькотоп допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Алькотоп/Алькотоп допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Алькотоп/Алькотоп демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Агилар Кардозо/Агилар Кардозо — Алькотоп/Алькотоп Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Агилар Кардозо/Агилар Кардозо и Алькотоп/Алькотоп начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Агилар Кардозо/Агилар Кардозо и Алькотоп/Алькотоп показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Агилар Кардозо/Агилар Кардозо и Алькотоп/Алькотоп провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Агилар Кардозо/Агилар Кардозо и Алькотоп/Алькотоп действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Агилар Кардозо/Агилар Кардозо — Алькотоп/Алькотоп: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Агилар Кардозо/Агилар Кардозо имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Агилар Кардозо/Агилар Кардозо и Алькотоп/Алькотоп отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Алькотоп/Алькотоп в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Агилар Кардозо/Агилар Кардозо превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Алькотоп/Алькотоп сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Агилар Кардозо/Агилар Кардозо гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Агилар Кардозо/Агилар Кардозо — Алькотоп/Алькотоп. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Агилар Кардозо/Агилар Кардозо и Алькотоп/Алькотоп. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Агилар Кардозо/Агилар Кардозо и для Алькотоп/Алькотоп, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-853963-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-kseniya-zayceva-lyuchiya-chirich-bagarich-30-07-24/