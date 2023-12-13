Моги дас Крузес (20) — Бакс Катандува (20). Прогноз, ставки на матч (01.08.24)

01-го августа в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Бразилии, в котором на своей площадке местный клуб Моги дас Крузес (20) примет соперника по национальному первенству Бакс Катандува (20).



Болельщики баскетбольного клуба Моги дас Крузес (20) очень любят матчи против БК Бакс Катандува (20), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 01-го августа хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 01:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Моги дас Крузес (20) одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Моги дас Крузес (20) — Бакс Катандува (20):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Моги дас Крузес (20) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Бакс Катандува (20). Данный поединок будет сыгран 01-го августа, а по московскому времени его начало состоится в 01:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Бакс Катандува (20) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Моги дас Крузес (20)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Моги дас Крузес (20), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Моги дас Крузес (20) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Моги дас Крузес (20) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Бакс Катандува (20)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Бакс Катандува (20) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Бакс Катандува (20) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Бакс Катандува (20) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

«Моги дас Крузес (20)» — «Бакс Катандува (20)»: прогноз автора

Баскетбольный клуб Моги дас Крузес (20) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 01-го августа. На этот раз соперником хозяев будет Бакс Катандува (20), так что в 01:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Моги дас Крузес (20). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Моги дас Крузес (20) — Бакс Катандува (20). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.08.24)

Моги дас Крузес (20)

Сейчас баскетбольный клуб Моги дас Крузес (20) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Моги дас Крузес (20) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Моги дас Крузес (20) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Бакс Катандува (20)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Бакс Катандува (20) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Бакс Катандува (20) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Бакс Катандува (20) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Моги дас Крузес (20) — Бакс Катандува (20) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Моги дас Крузес (20) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 01-го августа сыграет матч против БК Бакс Катандува (20). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 01:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Моги дас Крузес (20) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Моги дас Крузес (20) — Бакс Катандува (20): хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне баскетбольный клуб Моги дас Крузес (20) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Моги дас Крузес (20) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Моги дас Крузес (20) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Бакс Катандува (20) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Бакс Катандува (20) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Бакс Катандува (20) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Моги дас Крузес (20) — Бакс Катандува (20). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Моги дас Крузес (20) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Моги дас Крузес (20) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Моги дас Крузес (20) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Бакс Катандува (20) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Бакс Катандува (20) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Бакс Катандува (20) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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