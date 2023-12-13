Леонардо Мальгароли — Лусьяно Эмануель Амброджи. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.08.24)

Леонардо Мальгароли — Лусьяно Эмануель Амброджи (01.08.2024), ставки и коэффициенты

01.08.2024 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Леонардо Мальгароли , а противостоять в этом поединке будет Лусьяно Эмануель Амброджи.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 01.08.2024, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Леонардо Мальгароли — Лусьяно Эмануель Амброджи. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 12:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Леонардо Мальгароли, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Леонардо Мальгароли — Лусьяно Эмануель Амброджи. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 01.08.2024 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Леонардо Мальгароли — Лусьяно Эмануель Амброджи вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Леонардо Мальгароли и Лусьяно Эмануель Амброджи не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 12:00 по МСК.

Леонардо Мальгароли

В этом сезоне Леонардо Мальгароли показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Леонардо Мальгароли сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Леонардо Мальгароли еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Леонардо Мальгароли обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Леонардо Мальгароли играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Леонардо Мальгароли любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Лусьяно Эмануель Амброджи

На этом турнире Лусьяно Эмануель Амброджи играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Лусьяно Эмануель Амброджи все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Лусьяно Эмануель Амброджи не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Лусьяно Эмануель Амброджи уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Лусьяно Эмануель Амброджи на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Лусьяно Эмануель Амброджи пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

Длительное время Леонардо Мальгароли и Лусьяно Эмануель Амброджи не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Леонардо Мальгароли и Лусьяно Эмануель Амброджи. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Леонардо Мальгароли — Лусьяно Эмануель Амброджи. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.08.24)

Леонардо Мальгароли

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Леонардо Мальгароли проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Леонардо Мальгароли в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Леонардо Мальгароли больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Леонардо Мальгароли уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Лусьяно Эмануель Амброджи

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Лусьяно Эмануель Амброджи хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Лусьяно Эмануель Амброджи никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Лусьяно Эмануель Амброджи сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Лусьяно Эмануель Амброджи всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Леонардо Мальгароли — Лусьяно Эмануель Амброджи Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Леонардо Мальгароли и Лусьяно Эмануель Амброджи аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Леонардо Мальгароли и Лусьяно Эмануель Амброджи обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Леонардо Мальгароли и Лусьяно Эмануель Амброджи постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Леонардо Мальгароли — Лусьяно Эмануель Амброджи: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Леонардо Мальгароли имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Леонардо Мальгароли и Лусьяно Эмануель Амброджи отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Лусьяно Эмануель Амброджи в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Леонардо Мальгароли превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Лусьяно Эмануель Амброджи сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Леонардо Мальгароли гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Леонардо Мальгароли — Лусьяно Эмануель Амброджи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Леонардо Мальгароли и Лусьяно Эмануель Амброджи сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Леонардо Мальгароли, и Лусьяно Эмануель Амброджи будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-855200-kiriyan-zhaket-matteo-gigante-prognoz-specialista-01-08-24/