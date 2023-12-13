Михай Александру Коман — Николас Давид Ионел: ставим на двойные ошибки

Михай Александру Коман — Николас Давид Ионел (01.08.2024), ставки и коэффициенты

01.08.2024 в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Михай Александру Коман , а противостоять в этом поединке будет Николас Давид Ионел.



Судья теннисного матча Михай Александру Коман — Николас Давид Ионел должен дать знак о старте игры в 12:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 01.08.2024, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Михай Александру Коман и Николас Давид Ионел более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Михай Александру Коман имеет четыре победы, то Николас Давид Ионел может похвастаться лишь двумя победами.



Михай Александру Коман — Николас Давид Ионел. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Михай Александру Коман — Николас Давид Ионел запланирован организаторами турнира на 01.08.2024, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 12:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Михай Александру Коман и Николас Давид Ионел встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Михай Александру Коман имеет три победы при одном поражении.

Михай Александру Коман

В этом сезоне Михай Александру Коман показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Михай Александру Коман играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Михай Александру Коман умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Михай Александру Коман и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Михай Александру Коман будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Михай Александру Коман чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Николас Давид Ионел

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Николас Давид Ионел имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Николас Давид Ионел демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Николас Давид Ионел не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Николас Давид Ионел не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Михай Александру Коман и Николас Давид Ионел. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Михай Александру Коман и Николас Давид Ионел должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Михай Александру Коман — Николас Давид Ионел 01.08.2024

Михай Александру Коман

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Михай Александру Коман выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Михай Александру Коман всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Михай Александру Коман уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Михай Александру Коман занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Михай Александру Коман больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Михай Александру Коман имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Николас Давид Ионел

В этом сезоне Николас Давид Ионел действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Николас Давид Ионел обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Николас Давид Ионел не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Николас Давид Ионел не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Николас Давид Ионел имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Михай Александру Коман — Николас Давид Ионел Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Михай Александру Коман и Николас Давид Ионел. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Михай Александру Коман и Николас Давид Ионел встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Михай Александру Коман и Николас Давид Ионел довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Михай Александру Коман и Николас Давид Ионел подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Михай Александру Коман — Николас Давид Ионел: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Михай Александру Коман имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Михай Александру Коман и Николас Давид Ионел отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Николас Давид Ионел в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Михай Александру Коман превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Николас Давид Ионел сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Михай Александру Коман гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Михай Александру Коман — Николас Давид Ионел. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Михай Александру Коман и Николас Давид Ионел.



http://evolvegame.ru/cat0-855430-prognoz-na-match-yustina-mikulskite-darya-vidmanova-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-01-08-24/