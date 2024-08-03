«Серхио Коссио (Мек)» – «Дедрек Сандерс (США)». 03.08.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 03.08.2024 должен состояться бой Серхио Коссио (Мек) — Дедрек Сандерс (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 04:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Серхио Коссио (Мек) и Дедрек Сандерс (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Серхио Коссио (Мек) обладает несколькими чемпионскими титулами и 03.08.2024 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Дедрек Сандерс (США), так что вряд ли в 04:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Серхио Коссио (Мек) — Дедрек Сандерс (США):

победа Серхио Коссио (Мек) – 0, ничья – 0, победа Дедрек Сандерс (США) – 0

Прогноз на матч Серхио Коссио (Мек) – Дедрек Сандерс (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 03.08.2024 :

Букмекерские конторы на бой Серхио Коссио (Мек) — Дедрек Сандерс (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Серхио Коссио (Мек) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Серхио Коссио (Мек) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Серхио Коссио (Мек) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Серхио Коссио (Мек) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Серхио Коссио (Мек) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Серхио Коссио (Мек) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Серхио Коссио (Мек) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Дедрек Сандерс (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Дедрек Сандерс (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Дедрек Сандерс (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Дедрек Сандерс (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Дедрек Сандерс (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Серхио Коссио (Мек) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Серхио Коссио (Мек) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Серхио Коссио (Мек) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Серхио Коссио (Мек) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Дедрек Сандерс (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Дедрек Сандерс (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Дедрек Сандерс (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Дедрек Сандерс (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Дедрек Сандерс (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Дедрек Сандерс (США) должен задуматься о своей обороне.

Серхио Коссио (Мек) – Дедрек Сандерс (США) 03.08.24

Появление на ринге таких бойцов, как Серхио Коссио (Мек) и Дедрек Сандерс (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Серхио Коссио (Мек) и Дедрек Сандерс (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Серхио Коссио (Мек) и Дедрек Сандерс (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Серхио Коссио (Мек) и Дедрек Сандерс (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Серхио Коссио (Мек) и Дедрек Сандерс (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Серхио Коссио (Мек) легко справится с таким соперником, как Дедрек Сандерс (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Серхио Коссио (Мек) — Дедрек Сандерс (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Дедрек Сандерс (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Серхио Коссио (Мек)

Несмотря на то, что Серхио Коссио (Мек) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Серхио Коссио (Мек) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Серхио Коссио (Мек) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Серхио Коссио (Мек) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Дедрек Сандерс (США)

В своей карьере Дедрек Сандерс (США) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Дедрек Сандерс (США) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Дедрек Сандерс (США) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Дедрек Сандерс (США) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Серхио Коссио (Мек) — Дедрек Сандерс (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 03.08.2024

Спортивные эксперты считают, что Серхио Коссио (Мек) сейчас намного сильнее, чем Дедрек Сандерс (США), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Серхио Коссио (Мек) и Дедрек Сандерс (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Серхио Коссио (Мек) выиграет с помощью нокаута.

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