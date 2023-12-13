Вишайя Тронгчароенчайкул — Кинг-Янг Менг. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (06.08.24)

Прогноз и ставка на матч Вишайя Тронгчароенчайкул — Кинг-Янг Менг 06 августа

06 августа в 05:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вишайя Тронгчароенчайкул , а противостоять в этом поединке будет Кинг-Янг Менг.



Так как Вишайя Тронгчароенчайкул в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Кинг-Янг Менг, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 06 августа. Но, доказать обратное Вишайя Тронгчароенчайкул все же сможет в 05:05 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Вишайя Тронгчароенчайкул — Кинг-Янг Менг. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Вишайя Тронгчароенчайкул — Кинг-Янг Менг, которая пройдет 06 августа в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 05:05 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Вишайя Тронгчароенчайкул

Так как Вишайя Тронгчароенчайкул выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Вишайя Тронгчароенчайкул снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Вишайя Тронгчароенчайкул, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Вишайя Тронгчароенчайкул чем-то удивить, пока не ясно.



Кинг-Янг Менг

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Кинг-Янг Менгв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Кинг-Янг Менг играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Кинг-Янг Менг держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Кинг-Янг Менг демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Кинг-Янг Менг находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Вишайя Тронгчароенчайкул — Кинг-Янг Менг

Длительное время Вишайя Тронгчароенчайкул и Кинг-Янг Менг не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Вишайя Тронгчароенчайкул и Кинг-Янг Менг. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Вишайя Тронгчароенчайкул — Кинг-Янг Менг. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (06.08.24)

Вишайя Тронгчароенчайкул

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Вишайя Тронгчароенчайкул, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Вишайя Тронгчароенчайкул уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Вишайя Тронгчароенчайкул старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Вишайя Тронгчароенчайкул, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Вишайя Тронгчароенчайкул не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Вишайя Тронгчароенчайкул все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Вишайя Тронгчароенчайкул точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Кинг-Янг Менг

Этот сезон Кинг-Янг Менг проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Кинг-Янг Менг снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Кинг-Янг Менг слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Кинг-Янг Менг допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Вишайя Тронгчароенчайкул — Кинг-Янг Менг Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Вишайя Тронгчароенчайкул и Кинг-Янг Менг начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Вишайя Тронгчароенчайкул и Кинг-Янг Менг показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Вишайя Тронгчароенчайкул и Кинг-Янг Менг провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Вишайя Тронгчароенчайкул и Кинг-Янг Менг действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Вишайя Тронгчароенчайкул — Кинг-Янг Менг: в ожидании «эйсов»

Вишайя Тронгчароенчайкул и Кинг-Янг Менг которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Вишайя Тронгчароенчайкул имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Кинг-Янг Менг хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Вишайя Тронгчароенчайкул. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Кинг-Янг Менг умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Вишайя Тронгчароенчайкул довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Кинг-Янг Менг вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Вишайя Тронгчароенчайкул.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вишайя Тронгчароенчайкул — Кинг-Янг Менг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Вишайя Тронгчароенчайкул и Кинг-Янг Менг. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Вишайя Тронгчароенчайкул и для Кинг-Янг Менг, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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