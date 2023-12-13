Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда — Недунчезиян/Прашант. Прогноз, ставки на матч (07.08.24)

07 августа в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда , а противостоять в этом поединке будет Недунчезиян/Прашант.



Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 07 августа придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Недунчезиян/Прашант. По Москве данный поединок начнется в 12:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Недунчезиян/Прашант, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда — Недунчезиян/Прашант. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда — Недунчезиян/Прашант запланирован организаторами турнира на 07 августа, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 12:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда и Недунчезиян/Прашант встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда имеет три победы при одном поражении.

Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда

Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Недунчезиян/Прашант

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Недунчезиян/Прашантв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Недунчезиян/Прашант играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Недунчезиян/Прашант держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Недунчезиян/Прашант демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Недунчезиян/Прашант находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда и Недунчезиян/Прашант. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда и Недунчезиян/Прашант в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда и Недунчезиян/Прашант имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда — Недунчезиян/Прашант. Прогноз, ставки на матч(07.08.24)

Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда

На этом турнире именно Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Недунчезиян/Прашант

Выступать в зале Недунчезиян/Прашант не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Недунчезиян/Прашант старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Недунчезиян/Прашант принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Недунчезиян/Прашант демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Недунчезиян/Прашант даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Недунчезиян/Прашант хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда — Недунчезиян/Прашант Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда и Недунчезиян/Прашант. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда — Недунчезиян/Прашант: в ожидании «эйсов»

Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда и Недунчезиян/Прашант которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Недунчезиян/Прашант хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Недунчезиян/Прашант умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Недунчезиян/Прашант вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда — Недунчезиян/Прашант. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Дутра Да Силва/Пусинелли Де Алмейда и Недунчезиян/Прашант.



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