Федерико Арнабольди — Алессандро Печчи. Прогноз, ставки на матч (07.08.24)

07 августа в 20:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Федерико Арнабольди , а противостоять в этом поединке будет Алессандро Печчи.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 07 августа, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Федерико Арнабольди — Алессандро Печчи. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 20:35 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Федерико Арнабольди, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Федерико Арнабольди — Алессандро Печчи. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Федерико Арнабольди имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 07 августа нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Алессандро Печчи. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 20:35. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Федерико Арнабольди имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Федерико Арнабольди

В большинстве своих выигранных поединков Федерико Арнабольди берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Федерико Арнабольди с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Федерико Арнабольди сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Федерико Арнабольди также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Алессандро Печчи

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Алессандро Печчив шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Алессандро Печчи играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Алессандро Печчи держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Алессандро Печчи демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Алессандро Печчи находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Федерико Арнабольди — Алессандро Печчи. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Федерико Арнабольди — Алессандро Печчи (07 августа), ставки и коэффициенты

Федерико Арнабольди

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Федерико Арнабольди, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Федерико Арнабольди уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Федерико Арнабольди старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Федерико Арнабольди, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Федерико Арнабольди не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Федерико Арнабольди все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Федерико Арнабольди точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Алессандро Печчи

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Алессандро Печчи хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Алессандро Печчи никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Алессандро Печчи сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Алессандро Печчи всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Федерико Арнабольди — Алессандро Печчи Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Федерико Арнабольди и Алессандро Печчи аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Федерико Арнабольди и Алессандро Печчи обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Федерико Арнабольди и Алессандро Печчи постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Федерико Арнабольди — Алессандро Печчи: кто пройдет в следующий раунд?

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Федерико Арнабольди и Алессандро Печчи, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Федерико Арнабольди сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Алессандро Печчи имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Федерико Арнабольди – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Федерико Арнабольди и Алессандро Печчи на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Федерико Арнабольди — Алессандро Печчи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Федерико Арнабольди и Алессандро Печчи букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Федерико Арнабольди и Алессандро Печчи проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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