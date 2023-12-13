«Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи)» – «Патакаке Синби (Таи)». 09.08.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) — Патакаке Синби (Таи) на 09 августа, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) и Патакаке Синби (Таи) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 15:30.

Сейчас Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) обладает несколькими чемпионскими титулами и 09 августа предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Патакаке Синби (Таи), так что вряд ли в 15:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) — Патакаке Синби (Таи):

победа Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) – 0, ничья – 0, победа Патакаке Синби (Таи) – 0

Прогноз на матч Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) – Патакаке Синби (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09 августа :

Из-за того, что все ставят на то, что Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Патакаке Синби (Таи) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Патакаке Синби (Таи) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Патакаке Синби (Таи) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Патакаке Синби (Таи) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Патакаке Синби (Таи) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Патакаке Синби (Таи) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Патакаке Синби (Таи) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Патакаке Синби (Таи) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Патакаке Синби (Таи) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Патакаке Синби (Таи) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) – Патакаке Синби (Таи) 09.08.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) и Патакаке Синби (Таи), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) и Патакаке Синби (Таи) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) будет намного сильнее, чем Патакаке Синби (Таи), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) и Патакаке Синби (Таи), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Патакаке Синби (Таи) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи)

Несмотря на то, что Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Патакаке Синби (Таи)

В своей карьере Патакаке Синби (Таи) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Патакаке Синби (Таи) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Патакаке Синби (Таи) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Патакаке Синби (Таи) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) — Патакаке Синби (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09 августа

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) — Патакаке Синби (Таи) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) — Патакаке Синби (Таи) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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