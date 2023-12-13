«Йодпхупа Виманаир (Таи)» – «Пархам Гейрати (Ирн)». 09.08.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 09.08.2024 должен состояться бой Йодпхупа Виманаир (Таи) — Пархам Гейрати (Ирн), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 18:50 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Йодпхупа Виманаир (Таи) и Пархам Гейрати (Ирн) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Йодпхупа Виманаир (Таи) обладает несколькими чемпионскими титулами и 09.08.2024 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Пархам Гейрати (Ирн), так что вряд ли в 18:50 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Йодпхупа Виманаир (Таи) — Пархам Гейрати (Ирн):

победа Йодпхупа Виманаир (Таи) – 0, ничья – 0, победа Пархам Гейрати (Ирн) – 0

Прогноз на матч Йодпхупа Виманаир (Таи) – Пархам Гейрати (Ирн) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09.08.2024 :

Так как Йодпхупа Виманаир (Таи) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Пархам Гейрати (Ирн) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Йодпхупа Виманаир (Таи) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Йодпхупа Виманаир (Таи) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Йодпхупа Виманаир (Таи) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Йодпхупа Виманаир (Таи) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Йодпхупа Виманаир (Таи) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Пархам Гейрати (Ирн) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Пархам Гейрати (Ирн) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Пархам Гейрати (Ирн) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Пархам Гейрати (Ирн) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Пархам Гейрати (Ирн) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Йодпхупа Виманаир (Таи) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Йодпхупа Виманаир (Таи) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Йодпхупа Виманаир (Таи) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Йодпхупа Виманаир (Таи) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Йодпхупа Виманаир (Таи) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Йодпхупа Виманаир (Таи) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Пархам Гейрати (Ирн) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Пархам Гейрати (Ирн) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Пархам Гейрати (Ирн) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Пархам Гейрати (Ирн) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Пархам Гейрати (Ирн), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Йодпхупа Виманаир (Таи) – Пархам Гейрати (Ирн) 09.08.24

Появление на ринге таких бойцов, как Йодпхупа Виманаир (Таи) и Пархам Гейрати (Ирн) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Йодпхупа Виманаир (Таи) и Пархам Гейрати (Ирн). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Йодпхупа Виманаир (Таи) и Пархам Гейрати (Ирн). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Йодпхупа Виманаир (Таи) и Пархам Гейрати (Ирн) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Йодпхупа Виманаир (Таи) и Пархам Гейрати (Ирн) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Йодпхупа Виманаир (Таи) и Пархам Гейрати (Ирн), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Йодпхупа Виманаир (Таи) выиграет бой.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Йодпхупа Виманаир (Таи) — Пархам Гейрати (Ирн) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Пархам Гейрати (Ирн).

Йодпхупа Виманаир (Таи)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Йодпхупа Виманаир (Таи) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Йодпхупа Виманаир (Таи) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Йодпхупа Виманаир (Таи) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Йодпхупа Виманаир (Таи) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Пархам Гейрати (Ирн)

В данный момент Пархам Гейрати (Ирн) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Пархам Гейрати (Ирн) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Пархам Гейрати (Ирн) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Пархам Гейрати (Ирн) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Йодпхупа Виманаир (Таи) — Пархам Гейрати (Ирн). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09.08.2024

Вряд ли Йодпхупа Виманаир (Таи) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Пархам Гейрати (Ирн), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Йодпхупа Виманаир (Таи) и Пархам Гейрати (Ирн), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Йодпхупа Виманаир (Таи) выиграет бой.

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