Лоран Локоли — Аугуст Холмгрен: соперники не будут долго запрягать

Прогноз и ставка на матч Лоран Локоли — Аугуст Холмгрен 13 августа

13 августа в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Лоран Локоли , а противостоять в этом поединке будет Аугуст Холмгрен.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 13 августа, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Лоран Локоли — Аугуст Холмгрен. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 11:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Лоран Локоли, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Лоран Локоли — Аугуст Холмгрен. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

13 августа пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Лоран Локоли — Аугуст Холмгрен. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Аугуст Холмгрен, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Аугуст Холмгрен выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Лоран Локоли

В этом сезоне Лоран Локоли демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Лоран Локоли снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Лоран Локоли является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Лоран Локоли не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Лоран Локоли еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Аугуст Холмгрен

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Аугуст Холмгренв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Аугуст Холмгрен играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Аугуст Холмгрен держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Аугуст Холмгрен демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Аугуст Холмгрен находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

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Лоран Локоли — Аугуст Холмгрен (13 августа), ставки и коэффициенты

Лоран Локоли

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Лоран Локоли выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Лоран Локоли всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Лоран Локоли уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Лоран Локоли занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Лоран Локоли больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Лоран Локоли имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Аугуст Холмгрен

На этом турнире Аугуст Холмгрен играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Аугуст Холмгрен какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Аугуст Холмгрен уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Аугуст Холмгрен много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Аугуст Холмгрен сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Аугуст Холмгрен не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Лоран Локоли — Аугуст Холмгрен Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Лоран Локоли и Аугуст Холмгрен. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Лоран Локоли — Аугуст Холмгрен: соперники не будут долго запрягать

Лоран Локоли и Аугуст Холмгрен которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Лоран Локоли имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Аугуст Холмгрен хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Лоран Локоли. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Аугуст Холмгрен умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Лоран Локоли довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Аугуст Холмгрен вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Лоран Локоли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лоран Локоли — Аугуст Холмгрен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Лоран Локоли и Аугуст Холмгрен букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Лоран Локоли и Аугуст Холмгрен проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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