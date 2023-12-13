Гальос де Агуаскальентес — Пиратас Багдад де Матаморос. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Мексики (14.08.24)

14.08.2024 в 05:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Мексики, в котором на своей площадке местный клуб Гальос де Агуаскальентес примет соперника по национальному первенству Пиратас Багдад де Матаморос.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Гальос де Агуаскальентес наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 14.08.2024 предстоит поединок против БК Пиратас Багдад де Матаморос. По московскому времени начало игры будет в 05:30. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



Гальос де Агуаскальентес — Пиратас Багдад де Матаморос. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 05:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Гальос де Агуаскальентес и Пиратас Багдад де Матаморос. Организаторы турнира собираются провести данную игру 14.08.2024. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Пиратас Багдад де Матаморос. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Гальос де Агуаскальентес, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Гальос де Агуаскальентес

Летом баскетбольный клуб Гальос де Агуаскальентес устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Гальос де Агуаскальентес одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Пиратас Багдад де Матаморос

На данный момент баскетбольный клуб Пиратас Багдад де Матаморос занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Пиратас Багдад де Матаморос мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Пиратас Багдад де Матаморос не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Чемпионат Мексики, Гальос де Агуаскальентес — Пиратас Багдад де Матаморос

На 14.08.2024 организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Гальос де Агуаскальентес — Пиратас Багдад де Матаморос, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 05:30 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Прогноз и ставка на матч Гальос де Агуаскальентес — Пиратас Багдад де Матаморос 14.08.2024

Гальос де Агуаскальентес

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Гальос де Агуаскальентес наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Гальос де Агуаскальентес сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Гальос де Агуаскальентес всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Гальос де Агуаскальентес бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Пиратас Багдад де Матаморос

В прошлом месяце баскетбольный клуб Пиратас Багдад де Матаморос играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Пиратас Багдад де Матаморос надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Гальос де Агуаскальентес — Пиратас Багдад де Матаморос Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Гальос де Агуаскальентес после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 14.08.2024 сыграет матч против БК Пиратас Багдад де Матаморос. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 05:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Гальос де Агуаскальентес также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Гальос де Агуаскальентес — Пиратас Багдад де Матаморос: снова ждем результативной игры

Баскетбольный клуб Гальос де Агуаскальентес очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Гальос де Агуаскальентес очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Пиратас Багдад де Матаморос входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Пиратас Багдад де Матаморос не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гальос де Агуаскальентес — Пиратас Багдад де Матаморос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Гальос де Агуаскальентес был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Гальос де Агуаскальентес вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Гальос де Агуаскальентес практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Пиратас Багдад де Матаморос находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Пиратас Багдад де Матаморос сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Пиратас Багдад де Матаморос действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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