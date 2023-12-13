«Дэнни Сабателло (США)» – «Лазаро Дайрон Вальдес (США)». 17.08.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 17 августа букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Дэнни Сабателло (США) — Лазаро Дайрон Вальдес (США). На ринге его участники появятся в 03:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Дэнни Сабателло (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 03:30 по московскому времени Дэнни Сабателло (США) и Лазаро Дайрон Вальдес (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 17 августа, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Дэнни Сабателло (США) и Лазаро Дайрон Вальдес (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Дэнни Сабателло (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дэнни Сабателло (США) — Лазаро Дайрон Вальдес (США):

победа Дэнни Сабателло (США) – 0, ничья – 0, победа Лазаро Дайрон Вальдес (США) – 0

Прогноз на матч Дэнни Сабателло (США) – Лазаро Дайрон Вальдес (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17 августа :

Букмекерские конторы на бой Дэнни Сабателло (США) — Лазаро Дайрон Вальдес (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Дэнни Сабателло (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Дэнни Сабателло (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Дэнни Сабателло (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Дэнни Сабателло (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Дэнни Сабателло (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Лазаро Дайрон Вальдес (США) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Лазаро Дайрон Вальдес (США) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Лазаро Дайрон Вальдес (США) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Лазаро Дайрон Вальдес (США) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Лазаро Дайрон Вальдес (США) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Дэнни Сабателло (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Дэнни Сабателло (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Дэнни Сабателло (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Дэнни Сабателло (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Дэнни Сабателло (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Дэнни Сабателло (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Лазаро Дайрон Вальдес (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Лазаро Дайрон Вальдес (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Лазаро Дайрон Вальдес (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Лазаро Дайрон Вальдес (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Лазаро Дайрон Вальдес (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Лазаро Дайрон Вальдес (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Лазаро Дайрон Вальдес (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Дэнни Сабателло (США) – Лазаро Дайрон Вальдес (США) 17.08.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Дэнни Сабателло (США) и Лазаро Дайрон Вальдес (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Дэнни Сабателло (США) и Лазаро Дайрон Вальдес (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Дэнни Сабателло (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Лазаро Дайрон Вальдес (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Дэнни Сабателло (США) — Лазаро Дайрон Вальдес (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Дэнни Сабателло (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Дэнни Сабателло (США) — Лазаро Дайрон Вальдес (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Лазаро Дайрон Вальдес (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Дэнни Сабателло (США)

Хотя Дэнни Сабателло (США) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Дэнни Сабателло (США) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Дэнни Сабателло (США) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Дэнни Сабателло (США) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Дэнни Сабателло (США) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Лазаро Дайрон Вальдес (США)

Лазаро Дайрон Вальдес (США) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Лазаро Дайрон Вальдес (США) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Лазаро Дайрон Вальдес (США) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Лазаро Дайрон Вальдес (США) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Лазаро Дайрон Вальдес (США) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Дэнни Сабателло (США) — Лазаро Дайрон Вальдес (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17 августа

Так как Дэнни Сабателло (США) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Лазаро Дайрон Вальдес (США).

Статистика и личные встречи

Дэнни Сабателло (США) сейчас находится на пике формы, так что Лазаро Дайрон Вальдес (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Дэнни Сабателло (США).

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