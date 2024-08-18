«Аван Акиб (Пак)» – «Марвин Киранте(Фил)». 18.08.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 18.08.2024 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Аван Акиб (Пак) — Марвин Киранте(Фил). На ринге его участники появятся в 16:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Аван Акиб (Пак) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Аван Акиб (Пак) — Марвин Киранте(Фил) пройдет 18.08.2024, и можно не сомневаться, что в 16:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Аван Акиб (Пак) имеет две победы нокаутом, а Марвин Киранте(Фил) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аван Акиб (Пак) — Марвин Киранте(Фил):

победа Аван Акиб (Пак) – 1.524, ничья – 46, победа Марвин Киранте(Фил) – 2.551

Прогноз на матч Аван Акиб (Пак) – Марвин Киранте(Фил) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18.08.2024 :

Букмекерские конторы на бой Аван Акиб (Пак) — Марвин Киранте(Фил) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.524 и 2.551.

История личных встреч

В профессиональной карьере Аван Акиб (Пак) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Аван Акиб (Пак) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Аван Акиб (Пак) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Аван Акиб (Пак) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Аван Акиб (Пак) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Аван Акиб (Пак) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Марвин Киранте(Фил) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Марвин Киранте(Фил) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Марвин Киранте(Фил), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Марвин Киранте(Фил) должен быть в хорошей физической форме. Марвин Киранте(Фил) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Аван Акиб (Пак) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Аван Акиб (Пак) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Аван Акиб (Пак) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Аван Акиб (Пак) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Аван Акиб (Пак) валится с ног. К тому же, Аван Акиб (Пак) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Аван Акиб (Пак) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Марвин Киранте(Фил) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Марвин Киранте(Фил) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Марвин Киранте(Фил) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Марвин Киранте(Фил) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Аван Акиб (Пак) – Марвин Киранте(Фил) 18.08.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Аван Акиб (Пак) и Марвин Киранте(Фил), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Аван Акиб (Пак) и Марвин Киранте(Фил) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Аван Акиб (Пак) — Марвин Киранте(Фил) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Аван Акиб (Пак) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Аван Акиб (Пак) в данный момент сильнее, нежели Марвин Киранте(Фил), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Аван Акиб (Пак)

На самом деле Аван Акиб (Пак) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Аван Акиб (Пак) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Аван Акиб (Пак) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Аван Акиб (Пак) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Аван Акиб (Пак) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Марвин Киранте(Фил)

Сейчас Марвин Киранте(Фил) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Марвин Киранте(Фил) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Марвин Киранте(Фил) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Марвин Киранте(Фил) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Марвин Киранте(Фил) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Аван Акиб (Пак) — Марвин Киранте(Фил). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18.08.2024

Вряд ли Аван Акиб (Пак) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Марвин Киранте(Фил), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Аван Акиб (Пак) легко справится с таким соперником, как Марвин Киранте(Фил). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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