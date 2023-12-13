Нуэва-Эсиха Райс Вангардс — Биньян Татак Гел. Прогноз, ставки на матч(20.08.24)

Нуэва-Эсиха Райс Вангардс — Биньян Татак Гел (20-го августа 2024 года), ставки и коэффициенты

20-го августа 2024 года в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб Нуэва-Эсиха Райс Вангардс примет соперника по национальному первенству Биньян Татак Гел.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Нуэва-Эсиха Райс Вангардс – Биньян Татак Гел, запланированный на 20-го августа 2024 года. Баскетболисты появятся на площадке в 15:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Биньян Татак Гел, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Нуэва-Эсиха Райс Вангардс — Биньян Татак Гел. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Нуэва-Эсиха Райс Вангардс — Биньян Татак Гел назначен на 20-го августа 2024 года, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 15:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Нуэва-Эсиха Райс Вангардс

Сейчас баскетбольный клуб Нуэва-Эсиха Райс Вангардс демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Нуэва-Эсиха Райс Вангардс демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Биньян Татак Гел

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Биньян Татак Гел пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Биньян Татак Гел сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз на матч

Болельщики баскетбольного клуба Нуэва-Эсиха Райс Вангардс собираются 20-го августа 2024 года активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Биньян Татак Гел. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 15:00 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Нуэва-Эсиха Райс Вангардс — Биньян Татак Гел. Прогноз, ставки на матч(20.08.24)

Нуэва-Эсиха Райс Вангардс

В последние годы Нуэва-Эсиха Райс Вангардс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Нуэва-Эсиха Райс Вангардс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Биньян Татак Гел

В прошлом месяце баскетбольный клуб Биньян Татак Гел играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Биньян Татак Гел надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Нуэва-Эсиха Райс Вангардс — Биньян Татак Гел Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Нуэва-Эсиха Райс Вангардс — Биньян Татак Гел, который должен пройти 20-го августа 2024 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 15:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Нуэва-Эсиха Райс Вангардс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Нуэва-Эсиха Райс Вангардс — Биньян Татак Гел: хозяева докажут превосходство над соперником

Прошлый матч баскетбольный клуб Нуэва-Эсиха Райс Вангардс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Нуэва-Эсиха Райс Вангардс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Нуэва-Эсиха Райс Вангардс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Нуэва-Эсиха Райс Вангардс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Биньян Татак Гел все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Биньян Татак Гел также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Биньян Татак Гел продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нуэва-Эсиха Райс Вангардс — Биньян Татак Гел. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Нуэва-Эсиха Райс Вангардс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Нуэва-Эсиха Райс Вангардс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Нуэва-Эсиха Райс Вангардс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Биньян Татак Гел не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Биньян Татак Гел уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Биньян Татак Гел очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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