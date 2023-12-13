Савай/Хорнунг — Рибекаи/Росси. Прогноз, ставки на матч (27.08.24)

27-го августа в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Савай/Хорнунг , а противостоять в этом поединке будет Рибекаи/Росси.



Савай/Хорнунг сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 27-го августа придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Рибекаи/Росси. По Москве данный поединок начнется в 15:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Рибекаи/Росси, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Савай/Хорнунг — Рибекаи/Росси. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 27-го августа осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Савай/Хорнунг — Рибекаи/Росси вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Савай/Хорнунг и Рибекаи/Росси не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 15:30 по МСК.

Савай/Хорнунг

На данный момент Савай/Хорнунг является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Савай/Хорнунг однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Савай/Хорнунг демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Савай/Хорнунг хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Савай/Хорнунг часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Рибекаи/Росси

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Рибекаи/Росси имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Рибекаи/Росси демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Рибекаи/Росси не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Рибекаи/Росси не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч Савай/Хорнунг — Рибекаи/Росси

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Савай/Хорнунг и Рибекаи/Росси. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Савай/Хорнунг и Рибекаи/Росси продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Савай/Хорнунг — Рибекаи/Росси (27-го августа), ставки и коэффициенты

Савай/Хорнунг

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Савай/Хорнунг выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Савай/Хорнунг всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Савай/Хорнунг уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Савай/Хорнунг занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Савай/Хорнунг больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Савай/Хорнунг имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Рибекаи/Росси

Рибекаи/Росси лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Рибекаи/Росси играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Рибекаи/Росси начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Рибекаи/Росси выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Рибекаи/Росси сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Савай/Хорнунг — Рибекаи/Росси Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Савай/Хорнунг и Рибекаи/Росси начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Савай/Хорнунг и Рибекаи/Росси показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Савай/Хорнунг и Рибекаи/Росси провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Савай/Хорнунг и Рибекаи/Росси действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Савай/Хорнунг — Рибекаи/Росси: погода помешает показать хороший теннис

Савай/Хорнунг и Рибекаи/Росси которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Савай/Хорнунг имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Рибекаи/Росси хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Савай/Хорнунг. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Рибекаи/Росси умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Савай/Хорнунг довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Рибекаи/Росси вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Савай/Хорнунг.

СЕГОДНЯ МАТЧ Савай/Хорнунг — Рибекаи/Росси. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Савай/Хорнунг и Рибекаи/Росси.



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