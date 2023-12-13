Бургиньон/Каламарис — Рей Гарсия/Феррер Перес. Прогноз, ставки на матч. ITF (27.08.24)

27-го августа в 18:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бургиньон/Каламарис , а противостоять в этом поединке будет Рей Гарсия/Феррер Перес.



Так как теннисный поединок Бургиньон/Каламарис — Рей Гарсия/Феррер Перес пройдет уже 27-го августа, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 18:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Бургиньон/Каламарис на тот момент намного сильнее, нежели Рей Гарсия/Феррер Перес.



Бургиньон/Каламарис — Рей Гарсия/Феррер Перес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 27-го августа встречаются Бургиньон/Каламарис и Рей Гарсия/Феррер Перес. Начало поединка запланировано на 18:30 по МСК. Бургиньон/Каламарис является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Бургиньон/Каламарис

Бургиньон/Каламарис отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Бургиньон/Каламарис проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Бургиньон/Каламарис проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Бургиньон/Каламарис играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Бургиньон/Каламарис больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Рей Гарсия/Феррер Перес

На этом турнире Рей Гарсия/Феррер Перес играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Рей Гарсия/Феррер Перес все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Рей Гарсия/Феррер Перес не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Рей Гарсия/Феррер Перес уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Рей Гарсия/Феррер Перес на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Рей Гарсия/Феррер Перес пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Бургиньон/Каламарис — Рей Гарсия/Феррер Перес

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Бургиньон/Каламарис и Рей Гарсия/Феррер Перес. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Бургиньон/Каламарис и Рей Гарсия/Феррер Перес должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Бургиньон/Каламарис — Рей Гарсия/Феррер Перес. Прогноз, ставки на матч(27.08.24)

Бургиньон/Каламарис

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Бургиньон/Каламарис выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Бургиньон/Каламарис всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Бургиньон/Каламарис уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Бургиньон/Каламарис занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Бургиньон/Каламарис больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Бургиньон/Каламарис имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Рей Гарсия/Феррер Перес

Рей Гарсия/Феррер Перес лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Рей Гарсия/Феррер Перес играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Рей Гарсия/Феррер Перес начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Рей Гарсия/Феррер Перес выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Рей Гарсия/Феррер Перес сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Бургиньон/Каламарис — Рей Гарсия/Феррер Перес Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Бургиньон/Каламарис и Рей Гарсия/Феррер Перес. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Бургиньон/Каламарис и Рей Гарсия/Феррер Перес встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Бургиньон/Каламарис и Рей Гарсия/Феррер Перес довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Бургиньон/Каламарис и Рей Гарсия/Феррер Перес подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Бургиньон/Каламарис — Рей Гарсия/Феррер Перес: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Бургиньон/Каламарис имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Бургиньон/Каламарис и Рей Гарсия/Феррер Перес отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Рей Гарсия/Феррер Перес в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Бургиньон/Каламарис превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Рей Гарсия/Феррер Перес сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Бургиньон/Каламарис гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бургиньон/Каламарис — Рей Гарсия/Феррер Перес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Бургиньон/Каламарис и Рей Гарсия/Феррер Перес сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Бургиньон/Каламарис, и Рей Гарсия/Феррер Перес будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-869909-otto-virtanen-kventin-gali-prognoz-professionala-27-08-24/