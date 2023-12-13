«Раембонг Сор.Терафат (Таи)» – «Лонгоен Сор.Соммай (Таи)». 30.08.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 30.08.2024 должен состояться бой Раембонг Сор.Терафат (Таи) — Лонгоен Сор.Соммай (Таи), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 15:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Раембонг Сор.Терафат (Таи) и Лонгоен Сор.Соммай (Таи) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Раембонг Сор.Терафат (Таи) обладает несколькими чемпионскими титулами и 30.08.2024 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Лонгоен Сор.Соммай (Таи), так что вряд ли в 15:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Раембонг Сор.Терафат (Таи) — Лонгоен Сор.Соммай (Таи):

победа Раембонг Сор.Терафат (Таи) – 0, ничья – 0, победа Лонгоен Сор.Соммай (Таи) – 0

Прогноз на матч Раембонг Сор.Терафат (Таи) – Лонгоен Сор.Соммай (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 30.08.2024 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Раембонг Сор.Терафат (Таи) не очень выгодно, а вот Лонгоен Сор.Соммай (Таи) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Раембонг Сор.Терафат (Таи) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Раембонг Сор.Терафат (Таи) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Раембонг Сор.Терафат (Таи) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Раембонг Сор.Терафат (Таи) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Раембонг Сор.Терафат (Таи) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Лонгоен Сор.Соммай (Таи) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Лонгоен Сор.Соммай (Таи) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Лонгоен Сор.Соммай (Таи) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Лонгоен Сор.Соммай (Таи) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Лонгоен Сор.Соммай (Таи) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Раембонг Сор.Терафат (Таи) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Раембонг Сор.Терафат (Таи) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Раембонг Сор.Терафат (Таи) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Раембонг Сор.Терафат (Таи) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Раембонг Сор.Терафат (Таи) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Лонгоен Сор.Соммай (Таи) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Лонгоен Сор.Соммай (Таи) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Лонгоен Сор.Соммай (Таи) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Лонгоен Сор.Соммай (Таи) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Лонгоен Сор.Соммай (Таи) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Лонгоен Сор.Соммай (Таи) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Лонгоен Сор.Соммай (Таи) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Раембонг Сор.Терафат (Таи) – Лонгоен Сор.Соммай (Таи) 30.08.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Раембонг Сор.Терафат (Таи) и Лонгоен Сор.Соммай (Таи). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Раембонг Сор.Терафат (Таи) и Лонгоен Сор.Соммай (Таи) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Раембонг Сор.Терафат (Таи) и Лонгоен Сор.Соммай (Таи). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Раембонг Сор.Терафат (Таи) и Лонгоен Сор.Соммай (Таи) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Раембонг Сор.Терафат (Таи) и Лонгоен Сор.Соммай (Таи) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Раембонг Сор.Терафат (Таи) — Лонгоен Сор.Соммай (Таи) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Раембонг Сор.Терафат (Таи) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Раембонг Сор.Терафат (Таи) и Лонгоен Сор.Соммай (Таи), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Лонгоен Сор.Соммай (Таи) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Раембонг Сор.Терафат (Таи)

Так как Раембонг Сор.Терафат (Таи) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Раембонг Сор.Терафат (Таи) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Раембонг Сор.Терафат (Таи) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Раембонг Сор.Терафат (Таи) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Лонгоен Сор.Соммай (Таи)

Сейчас Лонгоен Сор.Соммай (Таи) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Лонгоен Сор.Соммай (Таи) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Лонгоен Сор.Соммай (Таи) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Лонгоен Сор.Соммай (Таи) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Лонгоен Сор.Соммай (Таи) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Раембонг Сор.Терафат (Таи) — Лонгоен Сор.Соммай (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 30.08.2024

Так как Раембонг Сор.Терафат (Таи) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Лонгоен Сор.Соммай (Таи).

Статистика и личные встречи

Так как Раембонг Сор.Терафат (Таи) и Лонгоен Сор.Соммай (Таи) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

http://rockaluga.ru/cat3-1126613-stavki-na-match-harts-paok-prognoz-na-futbol-ot-29-08-24/

http://evolvegame.ru/cat3-871283-tayfun-4h4-impuls-4h4-prognoz-specialista-na-match-29-08-24/