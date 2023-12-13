«Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи)» – «Лонжерн Дабрансаракхам (Таи)». 30.08.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) проведет 30-го августа, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Лонжерн Дабрансаракхам (Таи). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 18:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 30-го августа пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) — Лонжерн Дабрансаракхам (Таи). По Москве начало данного поединка будет в 18:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) — Лонжерн Дабрансаракхам (Таи):

победа Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) – 0, ничья – 0, победа Лонжерн Дабрансаракхам (Таи) – 0

Прогноз на матч Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) – Лонжерн Дабрансаракхам (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 30-го августа :

Букмекерские конторы на бой Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) — Лонжерн Дабрансаракхам (Таи) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Лонжерн Дабрансаракхам (Таи) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Лонжерн Дабрансаракхам (Таи) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Лонжерн Дабрансаракхам (Таи) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Лонжерн Дабрансаракхам (Таи) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Лонжерн Дабрансаракхам (Таи) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Лонжерн Дабрансаракхам (Таи) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Лонжерн Дабрансаракхам (Таи) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Лонжерн Дабрансаракхам (Таи) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Лонжерн Дабрансаракхам (Таи) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) – Лонжерн Дабрансаракхам (Таи) 30.08.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) и Лонжерн Дабрансаракхам (Таи). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) и Лонжерн Дабрансаракхам (Таи) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Лонжерн Дабрансаракхам (Таи) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) легко справится с таким соперником, как Лонжерн Дабрансаракхам (Таи). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) — Лонжерн Дабрансаракхам (Таи) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Лонжерн Дабрансаракхам (Таи).

Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи)

На самом деле Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Лонжерн Дабрансаракхам (Таи)

Лонжерн Дабрансаракхам (Таи) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Лонжерн Дабрансаракхам (Таи) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Лонжерн Дабрансаракхам (Таи) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Лонжерн Дабрансаракхам (Таи) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Лонжерн Дабрансаракхам (Таи) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) — Лонжерн Дабрансаракхам (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 30-го августа

На титульный бой Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) — Лонжерн Дабрансаракхам (Таи) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) сейчас находится на пике формы, так что Лонжерн Дабрансаракхам (Таи) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи).

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