«Имам Хатаев (Рос)» – «Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг)». 06.09.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 06.09.2024 состоится интересный поединок Имам Хатаев (Рос) — Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 01:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Имам Хатаев (Рос) — Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) пройдет 06.09.2024, и можно не сомневаться, что в 01:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Имам Хатаев (Рос) имеет две победы нокаутом, а Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Имам Хатаев (Рос) — Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг):

победа Имам Хатаев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) – 0

Прогноз на матч Имам Хатаев (Рос) – Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) Бои, титульный бой, 06.09.2024 :

Так как Имам Хатаев (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Имам Хатаев (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Имам Хатаев (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Имам Хатаев (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Имам Хатаев (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Имам Хатаев (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) должен быть в хорошей физической форме. Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Имам Хатаев (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Имам Хатаев (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Имам Хатаев (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Имам Хатаев (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Имам Хатаев (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Имам Хатаев (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) должен задуматься о своей обороне.

Имам Хатаев (Рос) – Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) 06.09.24

Появление на ринге таких бойцов, как Имам Хатаев (Рос) и Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Имам Хатаев (Рос) и Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Имам Хатаев (Рос) и Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Имам Хатаев (Рос) и Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Имам Хатаев (Рос) и Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Имам Хатаев (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Имам Хатаев (Рос).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Имам Хатаев (Рос) и Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Имам Хатаев (Рос)

Как бы Имам Хатаев (Рос) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Имам Хатаев (Рос) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Имам Хатаев (Рос) дрался на ринге только с представителями своей страны. Имам Хатаев (Рос) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Имам Хатаев (Рос) совершенно не работает над собственной защитой.

Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг)

Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Имам Хатаев (Рос) — Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг). Прогноз и ставки на матч. Бои 06.09.2024

На титульный бой Имам Хатаев (Рос) — Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Так как Имам Хатаев (Рос) и Эзекиэль Освальдо Мадерна (Арг) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

http://rockaluga.ru/cat1-988241-prognoz-erik-hadidzhian-alp-horoz-04-sentyabrya-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat2-874812-dzhennifer-ruzhzheri-katazhina-kava-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-04-09-24/